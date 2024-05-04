冠軍安心居頂級地板台中旗艦店 開幕

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磁磚業領導品牌冠軍建材（1806）「安心居頂級地板」全新旗艦店，在台中南屯區插旗隆重開幕，此次開幕象徵著冠軍建材集團對SPC建材事業的積極拓展，更是對建商、設計師及消費者的實際承諾，助力其對於美好、安心生活空間的不懈追求。臺中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄、臺中市大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮、中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會理事長劉易鑫、台灣室內設計專技協會袁世賢理事長等眾多公會理事長、中部大建商、設計師皆親臨開幕現場，見證冠軍建材集團的嶄新時刻。

冠軍建材集團52年的經驗與專業，旗下磁磚產品品質卓越、安全耐用，花色種類豐富齊全，已贏得業界廣泛的讚譽，並深受建商、設計師及消費者的高度的青睞。冠軍建材於2020年成立「安心居頂級地板」品牌，透過SPC產品線滿足不同世代的需求。在成功打造台北展示中心後，將目光轉向宜居幸福台中城，打造出「安心居頂級地板」台中旗艦店。

冠軍董事長林榮德表示，公司近年引進最高品質的SPC石塑地板，經過三年的努力已經成為零售市場第二名成績，同時冠軍仍積極推動小宅貼大磚變豪宅，把現在常用的30×60磁磚升級到45×90或60×120，地板60公分的地磚用80或90或60×120，讓房子看起來空間更大有質感，提供消費者超乎預期的優質產品與服務，不僅消費者滿意度高，同時推升建設公司創造品牌價值。