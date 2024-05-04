低碳與智慧轉型論壇 聚焦產業升級

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以產業發展趨勢及國際市場最新應用與相關規範，提供深度探討與專業交流平台的「2024低碳淨零×智慧轉型論壇」已於日前圓滿落幕，多位重量級業界代表與會安排專業議題講演及案例分享，例如：DMG MORI、KUKA、新代、PMC、漢瑞泰及台灣碳環境永續基金會等，透過論壇針對關鍵趨勢提供實質的洞見及策略，精心籌策的議程場場精采，與會者聚精會神聆聽國際市場重要情報，此場論壇著實為產業界盛事。

論壇活動由PMC財團法人精密機械研究發展中心總經理室技術總監蕭仁忠博士擔任論壇主持人拉開序曲，扼要簡述市場趨勢：受國際政經因素的影響，短期對於我國機械產業出口造成影響，長期則在智慧加值與轉單需求下仍將持續成長。

在智慧製造方面，蕭仁忠分析著，欲擴大切入國際應用市場，需具智慧製造整合服務能量，因此政府將協助機械業者與終端製造廠商跨域合作（例如：半導體），藉由強強結合，協助從單機銷售轉型為智慧製造系統整合解決方案的提供者。

此外，淨零排放已是全球趨勢，亦將帶來新的商機，政府將協助業者投入發展低碳化的節能設備、節能生產、節能驗證等，布局綠色製造供應鏈，以滿足客戶的要求，提升國際競爭力。

KUKA一站式智慧解決方案

KUKA台灣庫卡業務總監蔡姿蓉闡述庫卡作為自動化設備領航者，在KUKA全球事業組織架構下：自動化事業群、機器人事業群、自動倉儲事業群、醫療事業群及德、中雙核心研發中心暨生產基地，專注在汽車業/Tier1、電子/半導體、一般產業，食品產業、物流業，消費性產品及醫療產業等領域，全力為業者提供從製程到倉庫物流的一站式服務，甚至提供全球保固在地服務，跨國支援售前與售後服務。

KUKA AMR奠基於深厚德系技術累積，軟硬體產品自主研發，提供移動機器人解決方案，庫卡亦在此次展示區展現機械臂及自走車，予參觀貴賓近距離體驗，德國血統加上亞洲快速回應的工作文化，更為客戶強而有力的支援。

隸屬KUKA集團的Swisslog，為物流自動化技術領域之領先供應商，KUKA聯手Swisslog正締造智慧物流新世代；Swisslog瑞士格物流之智慧倉儲解決方案，重載、輕載物料處理技術以及機器人和軟體技術，為業者建置數位與機器人驅動的內部物流系統，特別是，在醫療行業提供傳輸系統與通過醫療認證的機械手臂，讓自動化不只局限於製造。此外，KUKA.DeviceConnector支援機械手臂資訊匯出，更為ESG的最佳夥伴。

打造智慧工廠與環境永續企業

DMG MORI德馬吉森精機業務經理孫士哲於會中剖析業者面臨的挑戰；訂單模式轉變：多樣、少量，供應鏈複雜化：訂單能見度短、交期快，技術：專業技術人才短缺、環境永續：如何創造降低環境衝擊的生產模式等，在在影響廠商運營競爭力。

全球自動化解決方案領導者－DMG MORI，致力於從標準模組到客製化量身訂做以滿足客戶多元之需。

孫士哲表示，加工轉型（MX）-MACHINING TRANSFORMATION主要以三個區塊為主：製程整合、自動化及數位轉型等；製程整合主訴求是將多加工流程整合至單一機台完成以提升效率，進而節約能源及降低CO2排放。

在自動化的部分，則是透過自動化增加產能確保產品品質，實現24/7量產，以實現長時間運轉，產品及企業永續性。

至於數位轉型，藉由建立具競爭力數位化，訂單管理與生產流程改善系統，創造企業優勢，以提升效率及減少能源耗損。多個加工流程整合。

孫士哲強調，數位轉型（DX）支撐加工轉型（MX），DMG MORI平台，在CELOS X共用平台，點到點製程整合，專注於機器和生產現場，素材從加工到成品過程中，實現超高精度，並改善生產效率，甚至降低CO2排放。

值得一提的是，DMG MORI透過能耗可視化方式將效率、能耗及CO2排放量等監控數據直觀的呈現於螢幕，以利了解製程於任一階段之能耗表現，並於機台中導入節能模式設計並運作，可降低能耗約30％。

新代科技智慧製造升級雲端

新代科技台灣營業處處長陳飛旭詳述，新代長期深耕於機床控制器的軟體及硬體技術研發，主力產品包括機床控制器系統、伺服驅動、伺服電機等。

旗下聯達智能致力智慧製造解決方案，包括工業機器人、機床聯網、自動化系統等，推動產業升級。新代集團以一站式工業4.0解決方案融合IIoT、大數據、雲端計算等應用。

新代集團從「單機智慧」、「單元智慧」、「智慧製造」到「低碳化生產」，提供全方位的解決方案，打造智慧製造及ESG永續發展的未來。

製造業循環經濟實例分享

台灣碳環境永續基金會執行顧問潘宣宇表示，面對全球市場的衝擊，遊戲規則變了，低碳化是台灣製造業未來立足國際市場競爭優勢關鍵因素之一。

潘宣宇說，透過循環經濟的模式提高企業碳效率並減少資源浪費，同時提高企業的競爭力和市場地位。

在製造業中，這可能意味著採用更高效能的生產技術與置入即時、可信、可靠的應用軟體系統改善供應鏈管理，設計更容易回收再製利用的產品，以及開發新的業務型態、永續發展商業經營模式，才能為企業創造循環經濟與低碳高效能的營運價值。