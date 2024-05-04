華新三大事業 Q2表現優於Q1

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華新近六年合併營收及獲利概況

華新（1605）不銹鋼連續三季出現虧損，但第一季虧損金額已顯著縮減，雖第一季每股稅後純益（EPS）從去年同期0.56元降至0.22元，卻優於去年第四季0.08元。華新總經理潘文虎3日在法說會上預告，不銹鋼、電線電纜及資源三大事業第二季需求及價格回升，表現均優於第一季。

華新3日同步公告第一季財報，單季合併營收405.50億元、季減6％、年減20％；本業獲利4.87億元，認列投資華邦電（2344）虧損1.02億元、華新科（2492）獲利0.51億元，以及東元（1504）、瀚宇博（5469）及彩晶（6116）第一季合計配發股利5.08億元挹注，淨利歸屬母公司8.7億元，季增127％、年減58％，EPS0.22元。

華新第一季不銹鋼營收占比從去年同期49％提升至57％；資源事業第一季營收占比從去年同期21％降至17％；電線電纜事業第一季營收占比則維持去年同期23％。不銹鋼事業雖連三季虧損，但也因第一季調漲不銹鋼盤價，虧損縮減，毛利率從去年第四季4％增至6％。資源事業因鐵合金價格下跌幅度大於成本降幅，毛利率從去年第四季5％降至3％。

華新計有線纜、不銹鋼、資源及商貿房產四大事業，華新幕僚長潘思如指出，線纜事業穩健持平，第一季毛利率維持去年第四季10％，持續減少銅線材銷售。資源事業受過年因素影響，第一季營收略減，遞延出貨部分會在第二季適當反應。

潘文虎則於法說會上預告，華新第一季台灣、大陸及歐洲不銹鋼訂單回升，雖價格未跟上，但第二季不銹鋼事業需求回溫，訂單能見度增加，價格亦逐步跟上，不銹鋼第二季整體表現將優於第一季。

潘文虎表示，資源事業因大陸不銹鋼市場需求增加，預計整體用鎳需求提升，鎳生鐵價格仍待觀察；冰鎳價格預期將隨著倫鎳價格回升；資源事業第二季表現將優於第一季。電線電纜事業農曆年後高科技與傳產建廠陸續啟動，房地產建案銷量回升，民間電力線纜市場需求趨升，台電強韌電網計畫持續出貨；電線電纜第二季表現預估也將優於第一季。

華新3日也宣布，義大利子公司CAS已支付現金2.400萬歐元收購價款及400萬歐元的或有價金，正式完成收購義大利廢不銹鋼回收商Inox的交割程序且取得65％股權。