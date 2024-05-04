新唐首季每股賺0.97元

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MCU大廠新唐（4919）3日舉辦線上法說會，第一季合併營收84.68億元，稅後純益4.09億元，每股稅後純益（EPS）為0.97元；毛利率因為有存貨呆滯回升利益，而提升了2個百分點至42％，業外部分，認列了5,100萬元的損失，主要認列日本地震損失。

展望第二季，新唐總經理楊欣龍表示，預計單季營收持平，但有往上的空間，主要看到來自不同應用的急單或短單，尤其是Computing（電腦）相關產品為主，目前客戶端已有看到在進行庫存回補。

新唐指出，該公司第一季主要產品線在目標應用領域持續取得佳績。

在車用以及工控的領域上，包括用於車用電子鎖TOF傳感器，已經量產出貨予中國客戶，TOF傳感器亦導入了新的中國交通系統的整合供應商，預計將應用於大眾運輸工具車廂內的乘客偵測上。

而digital power MCU則成功導入韓國太陽能系統的客戶。

在工控人機介面的應用上，推出MA35H0系列雙核高效MPU，該MPU內建了圖形加速、高速連接及硬體安全等功能，而且操作溫度範圍可達到-40°C至125°C極寬溫。

在電腦領域方面，USB4 re-timer成功導入新的大陸電腦廠商，以及推出首款NUC1263系列MCU，支援DDR5電競模組的1.0V電壓I3C接口及提供獨家電競燈光控制LLSI介面應用。

此外，在消費性產品上，也持續導入新產品及新客戶，包括以M4為核心的高效能低功耗MCU，並且成功導入新日系家電客戶的高階空氣清淨機，而且inverter MCU持續導入中系客戶新型號除濕機。