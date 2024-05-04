16檔首季財報靚 法人力挺

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16檔財報佳法人加碼股

上市櫃首季財報陸續出爐，市場聚焦重心回歸基本面，篩選首季營業利益、稅後純益同步年增兩位數，且本周獲得三大法人偏多買超的個股，包括矽格（6257）、台表科（6278）、中鼎（9933）等16檔，有望挾帶業績題材，持續吸納多方資金。

玉山投顧研究部資深協理湯麒國指出，台股成交量近期呈現下滑，研判指數大幅走高不易，加上大型電子股表現相對平淡，其他族群如金融股、傳產股表現較為強勢，台股本波跌幅相較美股跌幅較少，預估20,600點前波高檔反壓區較為沉重，季線具強力支撐，在Fed利率決策會議不確定因素淡化之後，選股重點回歸基本面看待。

進一步統計，目前已公布上市櫃公司首季財報營業利益及稅後純益皆較去年同期雙位數成長，且三大法人本周偏多加碼的個股，共有矽格、台表科、中鼎、永信建、寒舍、順達、瑞儀、橘子、台航、台星科、京城銀、台光電、第一保、福興、華晶科、信錦等16檔脫穎而出，股價具表現空間。

矽格因車用、AI、網通及消費電子等訂單穩定成長，推升首季營業利益、稅後純益年增率亮眼，EPS達1.62元，創歷年同期次高。此外，矽格與台星科已發展CPO多年，在矽光子產業應用可望逐步提升之下，帶動法人陸續進場卡位布局。

飯店觀光指標寒舍的首季受惠入境旅客復甦帶動住房率及房價上漲，推升客房營利率年增6.6個百分點至56.4％。

另有農曆春節連假餐飲與企業春酒活動，餐飲部門營利率年增0.3個百分點至33.1％，法人看好後續兩岸觀光若能進一步釋出正向訊息，有利推升業績向上。

瑞儀部分，本國大型投顧法人分析，瑞儀為全球最大背光模組廠，專注於高階背光模組，公司在膜材上持續研發可應用於OLED產品，加上車用產品研發已久且品項多元，包含窄邊框、異形、大尺寸等，今年受惠新款全新尺寸平板及原有平板與筆電更新較去年頻繁將帶動營運表現。