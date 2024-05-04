禾生技周漲逾26％ 冠興櫃

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興櫃周漲幅前十大

邁入5月天，興櫃市場本周由老將上演520衝刺行情，周漲幅冠軍由生技醫療業的禾伸堂生技（4194）以26.21％奪下，半導體業的久昌（6720）則以周漲18.71％位居亞軍，光電業的梭特（6812）以18.14％拿下季軍。

據統計，本周330檔興櫃股有158檔維持平盤以上，占比達47.8％，與上周占比超越5成達55.4％相較，小幅下降但仍在較高水平；本周櫃買指數反彈力道1.89％，收復所有均線之上，惟留下長上影線代表上檔賣壓仍需消化，但相較於加權指數周漲1.04％，力守5日線支撐，櫃買指數深跌反彈的力道更強勁，興櫃市場也受到激勵。

據統計，本周興櫃股漲幅前十強分別為禾生技、久昌、梭特、普達系統、友霖、連騰、仁新、昱臺國際、廣化、有成精密等，漲幅從11.84％～26.21％不等，成交量介於102～2,208張之間；在產業分類上，電子族群占六檔為主，其中半導體業、光電業各有二檔；生技醫療業有三檔。

禾生技主要研發產品為炎性腸道疾病初期用藥的抗發炎藥物，另有代理銷售植入性醫材及檢驗試劑等。公司以自行研發的「透明質酸藥物傳輸技術平台」為藥物載體，在手研發產品為口服膠囊劑型炎性腸道疾病（IBD）新藥（IBD98-M），營收比重為自有產品達57％、代理經銷達43％；代理銷售的醫材主要以內銷為主，台灣市占率約為5～10％。

久昌科技為類比IC設計公司，擁有電源管理領域及霍爾（Hall）半導體元件開發能力，開發馬達專用與電流偵測Hall IC，應用於消費性家電、工業設備及自動車領域。產品營收比重上，霍爾元件IC占89％、電源管理IC占8％、積體電路IC占2％；依區域來看，內銷約占26％、大陸約占67％。

梭特為國內LED分選設備龍頭，與LED點測整合設備商惠特結盟，公司主要業務為挑揀設備的研發、製造及銷售，產品應用在LED、IC和Lens後段製程，針對半導體或LED製程中，進行切割後晶粒的分選及固晶作業；產品營收比重上LED分選機占30％、半導體分選機占49％、權利金收入占16％。梭特指出，積極轉型先進封裝，布局研發奈米級Hybrid Bonding製程相關設備，該技術還在發展初期。