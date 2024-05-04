跟上營建股 冠軍、凱撒衛股價反攻

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營建股族群4月下旬來以漲勢凶悍躍升為台股最吸睛的焦點，營建股漲勢也帶動近期低迷的玻陶類股，其中台玻（1802）、中釉（1809）近期築底反攻，冠軍（1806）、凱撒衛（1817）本周跳漲，凱撒衛3日收在39元，更創去年6月28日以來波段高點。

在營建股強漲下，與建材設備相關的台股上市玻陶指數本周也從前兩周不足48點的低谷反彈，高點一度逼近50點，脫離46.72點前低，底部型態逐步成型。

中釉股價自春節以來低點提振；台玻在4月19日跌至16.4元，為2021年1月以來波段低，不過本周股價反彈至17元上方。

至於重編財報、去年營運轉盈的冠軍漲幅較大，本周高點11.9元，逼近12元，較4月初低點8.6元反彈38％，冠軍利多還有包括本月2日已從全額交割恢復普通股交易。

凱撒衛本周首個交易日收盤大漲近6％，隨後2日股價上攻至39.9元，創去年4月10日以來高點，較上周低點反彈約10％。

凱撒衛本業部分，去年營運各項指標均出現衰退，不過受益於公共工程市場成長、越南政策打房狀況逐漸緩和，凱撒衛營運自去年下半年開始有回暖，今年首季自結合併營收近5.76億元，年增14.17％。

凱撒衛表示，年內將持續擴大越南廠的產能，目前浴櫃廠和龍頭二廠都已經啟用，後續產能到位將能進一步提升瓷器類及出水類營收，公司也將持續運用製程改良的優勢降低成本，並提高效益。

擴產帶來的規模效益外，凱撒衛也將利用公司優勢技術高溫耐火瓷（FFC）打造高價位產品，改善獲利結構。新品方面，今年初看準食安需求推出電漿抑菌廚房龍頭產品。行銷上，則成立電商平台搶攻網購市場，

冠軍自結今年首季合併營收近8.55億元，年增幅達到34.15％。

冠軍在26日完成財報重編，合資的海鷗冠軍去年歸屬冠軍的虧損為人民幣2,049.36萬元，低於冠軍原本認列計算的淨虧損新台幣1.47億元，使冠軍去年從重編前的淨虧損近5,000萬元轉盈至40.9萬元，帶動本周股價有明顯漲幅。