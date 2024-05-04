基本面回溫中 業績成長股偏多操作

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總體經濟分析：美國聯準會本次會議決議利率「連六凍」，維持基準利率區間於5.25％～5.5％不變；聯準會表示，針對通膨短期間要降至2％的機會不大，暗示未來利率將在高水位維持更久，但不考慮再度升息，且6月起大幅縮小每月減持公債的規模，鮑爾提出降息的兩項條件，一是勞動市場嚴重且出乎意料地走軟，二是通膨恢復到去年的下降趨勢，整體會議鷹中帶鴿。

標普全球公布台灣4月製造業採購經理人指數（PMI）上升至50.2，為2022年4月來最高，也是兩年來首度站回榮枯分界線50的上方，代表製造業景氣由衰退重返擴張，反映產量和新訂單齊升，尤其是本土客戶的訂單需求好轉，不過製造業的採購活動續減。南韓製造業者對展望的樂觀情緒也攀升至兩年來最高，反映產出和訂單成長，上述訊息均顯示亞洲製造業景氣顯露出復甦升溫跡象。

經濟合作暨發展組織（OECD）在最新的《全球經濟展望》報告調升2024年全球經濟成長預測，從2月時預估的2.9％上調至3.1％，維持2023年成長力道，2025年成長率則從3％上修至3.2％。我國主計總處公布第一季GDP成長率概估，成長率為6.51％、上修0.59個百分點，主因第一季出口表現優於預期，如果第二季到第四季維持預測不變，今年經濟成長率將上修至3.57％，全球經濟表現持續轉佳中。

盤勢分析：台股3日早盤雖然大漲，但在量能無法有效放量，加上中小股櫃買市場出現獲利回檔，指數漲幅收斂，日K線連續三天都收黑K，雖然量能相較前一天擴增，但相較於4月初，整體量能仍不夠，下周量能若能有效補量，目前指數位在短期均線之上，加上日線技術指標KD維持黃金交叉，MACD柱狀體正式翻紅，台股後續仍有走高機會。

選股方向：母親節檔期到來，業者搶攻商機火力全開，預期家電、3C、精品包、按摩椅、美妝美容保養、餐券住宿券等商品，有機會於本月出現買氣回溫、電商通路也透過網路大搶母親節商機，預期在經濟回溫下，今年母親節買氣預估將比去年成長2成，相關商機可期待。

近期相關美國AI大廠財報陸續公布，多數公司對於後續看法偏向正向，不過由於受限部分產品零組件缺貨，因此使整體伺服器出貨受到限制，由於缺貨下半年有機會緩解，預期相關AI相關商機受惠程度大。

台灣提供全球85％至90％的AM零件，由於美國產險龍頭State Farm於2022年中，在美國兩州試用AM碰撞件，2022年底將AM碰撞件適用範圍，從兩州擴大到47州。

未來更是可望開放更多AM產品，預期車燈、保險桿、煞車、葉子板和水箱護罩都將受惠，加上第一季台幣貶值，預期相關AM零組件季報表現佳，今年展望正向。