達方Q1獲利小增 IT逐季成長

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達方近六季財報

達方（8163）公布第一季財報，稅後純益1.44億元，每股稅後純益（EPS）0.52元，較去年同期微幅增加。對於後續展望，總經理蔡耀坤表示，今年綠能還是調整的一年，IT產品逐季復甦，今年透過產品組合調整，期望毛利率更加精進。

對於營運展望，蔡耀坤表示，IT第一季表現不錯，NB／PC在Windows作業系統升級與AI NB／PC逐步導入下，將有助於鍵盤與其他新產品出貨穩健回升，今年可望逐季成長。此外，公司近年積極布局觸控板、指紋辨識、觸控鍵等周邊產品，今年將陸續量產、貢獻營收，也是推升IT產品營收成長的動能之一。

達方首季合併營收51.11億元，季減15.6％、年減14.8％，毛利率19.1％，營業利益2.08億元，季減30.2％、年減33.8％，稅後純益1.44億元，季減30.1％、年增0.7％，EPS 0.52元。

其中IT產品的營收比重約52％，綠能占比約35％、整合元件比重約13％。達方表示，第一季鍵盤產品受惠客戶需求，營收較去年同期成長。以電動輔助自行車（E-Bike）為發展主軸的綠能事業，營運表現受到庫存調整影響，短期尚待調整。

綠能產品來看，蔡耀坤表示，一般預期綠能庫存調整將延續到今年下半年，不過看到客戶在開新案，因為零組件leadtime比較長，已經有客戶對2025年開始下單，期待明年營運回穩、重返成長。公司今年強化零組件業務，提高零組件的營收比例，有助於毛利率拉升。

東南亞設廠進度方面，北越電子廠已經在去年下半年投產，目前和客戶合作順利，產能會逐季增加，也會強化垂直整合。泰國以鍵盤和周邊需求為主，去年第四季量產，服務當地EMS客戶。東南亞布局初步完成，著重產品多樣化，大陸和東南亞互相支援。綠能事業方面，世同新廠建設預計在今年底完成，包括組裝和噴漆線，除了歐洲關稅的優勢之外，還有統達電池線，太宇工廠，屆時可以看到綜效擴張。捷克廠除了組裝之外，電池廠也會在今年第四季投產服務當地客戶。