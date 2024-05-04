十銓報喜 首季EPS 4.1元創高

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十銓科技（4967）董事會通過第一季財報，合併營收29.94億元，對比去年同期大幅增長90.77％，稅後純益2.87億元，每股稅後純益（EPS）4.1元，創下單季歷史新高紀錄。

展望後市，十銓布局高階產品有成，DDR5出貨占比持續攀升，同時，該公司這幾年在工控以及B2B領域亦積極耕耘，成功擴展集團經營版圖，在產業淡季仍能逆勢成長，並取得優異的營運成果。

十銓預期，2024年下半年將進入電子傳統旺季，需求開始逐漸回溫，而市場供給仍為緊縮，進而推升記憶體價格，有望呈現價量齊揚，為營運帶來另一波新動能。

AI於全球掀起巨浪，十銓看好AI運算與Edge運用，逐步將研發實力拓展至AI人工智慧技術應用，整合產業資源進行至產品布局。

十銓預估，AI浪潮將會掀起往後15至20年以上的產業榮景及換機潮，十銓將推出輔助人工智慧AI功能的PC／NB相容的高規格，與實現Edge AI巿場運用快速發展的產品，未來產品動能成長可期。

隨著生成式AI推動各種運用，十銓積極拓展工控智能產品領域，如散熱儲存方案導入邊緣運算系統，在AI機器人、辨識、檢測應用都能提供低延遲、高效的解決方案以及伺服器應用方面，以及積極接洽低軌衛星應用系統取得合作機會，與科技趨勢產業同步邁進。