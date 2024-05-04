富采虧損銳減 營運逐季改善

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富采（3714）首季赤字銳減88.21％，每股淨損收斂至0.62元，公司看好感測、特殊照明、顯屏及汽車應用本季將步入旺季循環，首季已提升稼動率、拉高存貨水位備戰旺季需求，富采董事長彭双浪預期，集團整合上半年將告段落，下半年包袱減輕，營運可望逐季改善。

富采3日召開法說會，彭双浪重申聚焦核心事業，除打掉無形資產、買回晶成股權專注光電外，接下來北、中、南以及大陸廠區也將持續整頓、優化，加上本業三大領域產品轉向高附加價值，預期整頓動作將在上半年暫告段落，營業費用降低之下，彭双浪預期下半年負擔減少，營運可望逐季改善。

富采統計，第一季閒置產能損失從8.5億元降至7.2億元，主要是因應旺季需求，富采提升稼動率，拉高存貨水位因應，上季存貨水位達47.24億元，較前一季度提升12.05％，為2022年首季以來首次見到存貨水位拉升，第一季藍光、紅光、後段封裝的稼動率提升至60％、60％～70％、60％～70％，由於產能吃重的顯屏將於第二季需求回流，比重進一步拉高，可望帶動稼動率持續回升。

晶電董事長范進雍指出，第二季包括感測、特殊照明、顯示屏受惠於傳統旺季，均可望二位數成長。至於車用，隆達董事長唐修穆表示，北美走出罷工陰霾，汽車需求強勁成長，大陸汽車則因過去二季拉貨積極，致本季保守，不過車內顯示背光、車外尾燈需求快速上升，後續還有旺季效應加持，集團車用占比將持續拉升。背光方面，TV背光因大型運動賽事激勵，第二季將顯著成長。

富采3日公布第一季財報，首季營收55.83億元，年增18％，因稼動率提升壓抑產能閒置損失，富采首季赤字較前一季度銳減88.21％，也較去年同期大減62.43％，每股稅後淨損0.62元，EBITDA回升至11.4％。