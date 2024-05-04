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訊芯 站上均線挑戰200元

訊芯-KY日線圖
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訊芯（6451）股價前波自高點隨台股大盤震盪出現一波修正，股價前波低點修正至143.5元，技術面逼近年線關卡後，股價出現強力支撐，買盤順勢低檔布局後，推動股價近日拉出一波漲勢，3日成交量放大至逾1.6萬張，以漲停板收市，收在194元，並重新站回所有均線之上，周KD甫自低檔交叉向上，短線有機會先挑戰200元關卡。

訊芯-KY今年具有共同封裝光學元件技術（CPO）題材，預期年底前將貢獻營收，再加上該公司今年越南北江廠也將正式量產，新產品及新產能效應下，推升今年營運續成長。

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