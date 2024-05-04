寶徠手握大案 今年拚轉盈

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寶徠近年合併財報

寶徠（1805）3日股東會，去年無新案可交屋入帳，每股純損1.55元，連八年虧損，也連八年0配息，不過今年可望迎來轉盈契機。今天董事長林瑞山表示，寶徠手握雙北市及桃園七大案，其中台北市蛋黃區兩大高單價指標案「松雍」、「璞園樸園」分別在今年第三季、明年上半年完工交屋，今年可望轉盈；另外，董事會通過委任代理總經理人事案，財務長黃文正接任代理總經理。

寶徠在2023年完成減資3成、並現增3.3億元之後，財務結構明顯轉佳。第一季稅後純益0.2億元，每股稅後純益轉正，達0.2元；今年業績壓軸大案為台北市信義區「松雍」，預計今年完工交屋，可分回約6.2億元，全年可望轉盈。

寶徠指出，接下來松山區「璞園樸園」案，目前已完成結構體工程，可分回金額約3億元，預計2025年完工交屋；與春保鎢鋼集團、璞園建築團隊共同合作投資開發的林口「華亞高科技園區案」，已送件申請建照，預計今年第四季取得建照後推出，總銷暫估達250億元，寶徠可望分回約60億元；台北市中山區「永靜公園」及內湖「石潭段」都更案，都更事業計畫正由主管機關審議中，預估將於2025年取得都更核備及建照後推出。

新個案方面，寶徠指出，預計2025年攜手大股東璞園，推出桃園中壢運動公園重劃區新案，並與大股東春保鎢鋼集團攜手合作台北市長安東路「喜瑞飯店」都更案。此外，亦積極投入整合台北市松山、南港都更案，並布局雙北市、桃園重劃區，新個案預期將持續增加。

寶徠指出，隨著在建個案陸續完工交屋及新個案將進入銷售、開工期，營運將步入穩定成長期。未來推案將增加重劃區比重，並以重劃區與都更並重的方式開發新案，以提升營運動能。此外，考量建設公司營建個案入帳之特殊性，將適度增加公司收益型資產，以進一步穩定營收與獲利。憑藉著「璞園」與「寶徠」雙品牌優勢，並深化與春保鎢鋼集團的合作，預期將大幅提升地主信心及客戶滿意度，有利開發更多優質營建個案，提高公司競爭力。