去庫存 自行車族群 Q1獲利縮水

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

自行車族群受到歐美客戶持續調整庫存影響，第一季營收均大幅下滑，包括金屬鏈條龍頭製造廠桂盟（5306），以及自行車專業代工雙雄明係（6804）、愛地雅（8933），3日同時公布第一季財報，其中，桂盟EPS 1.21元，年減近4成、明係EPS 0.12元，年減約9成，愛地雅小虧0.07元，則較去年同期虧損0.17元收斂。

明係首季合併營收4.43億元，年減近5成，EPS 0.12元，獲利卻大幅縮水約9成。明係表示，上半年持續加速庫存去化，預期自下半年起，隨著庫存去化到尾聲，加上第三季起巴黎奧運會登場，有望助攻新車訂單，營收衰退幅度可望收斂、營運逐步回溫，自行車銷售與庫存去化重回到市場供需水準，尤其看好E-Bike市場需求仍將維持穩健。

明係強調，自行車產業2022年因疫後需求，加上供應鏈問題影響，上下游皆囤積較多庫存，造成2023年面臨庫存調整壓力，加上2023年受到通膨升息影響及生活型態改變，自行車市場需求降溫，尤以中低階自行車最為明顯，而高階產品因先前零組件缺貨，庫存水位較低，同時需求較不受景氣影響；E-bike部分，同樣也有中低階產品庫存修正問題，如通勤類車種，惟高階E-bike終端銷售表現仍佳。

桂盟首季合併營收10.9億元，年減16％；稅後純益1.52億元，EPS1.21元，較去年同期的1.94元，獲利年減近4成。桂盟3日同時公告，第一季每股配息0.72元。

法人表示，自行車產業庫存去化已經近兩年，中低階產品估仍將持續去化庫存，而中高階產品可望在下半年明顯回溫，加上補貨急單湧入、7月巴黎奧運登場等利多加持下，可望提振自行車買氣，對於以新車訂單為主力的桂盟來說，將是利多。