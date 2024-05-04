三商家購 首季EPS年增186％

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三商家購（2945）第一季合併營收33.6億元，較去年同期成長1.89％，3日公告獲利2,897萬元，EPS達0.43元，相較去年同期0.15元大幅增長186％；三商家購旗下兩大品牌展店不停歇，光是4月包括美廉社、Tomod’s特美事藥妝即一口氣於新北展六店，有望助攻第二季營收動能。

三商家購表示，受惠春節檔期年節商品、集點換購，推出挑戰全台最低價商品刺激消費、加上首季全新門市服務，現做茶飲搶市，以及3月底會員點數到期，兌點活動刺激會員客群消費熱絡，帶動第一季營收，還有參與大型徵才活動，緩解部分人力缺口，包含補進門市人員及藥師等，都有助於公司穩健運營。

展望第二季，隨氣溫揚升，三商家購指出主要動能包括飲品、冰品、啤酒類別的夏季活動商品促銷，加上母親節將至，線上推動蛋糕甜點預購，及保養品限時優惠，瞄準「她」經濟，另外「端午粽」預購同步提前開跑，各門市及美廉社線上購物「Go美廉」訂購，更有望驅動第二季營收動能。

展店方面，三商家購旗下兩大品牌持續展店，其中美廉社佈局新北市新店區、淡水區、汐止區、板橋區、龜山區等，三友藥妝Tomod’s特美事則選擇新北市新莊區再擴點。

三商家購第一季美廉社店數812家，4月陸續在新北開五家門市，累計817家，今年以加盟為最優先發展策略。

為拓展新會員，美廉社祭出價值4萬元金幣滿額抽，根據美廉社統計，去年單日單店會員來客數，相較2022年平均成長6％，消費頻次成長2.1％，來客數及消費頻次皆有逐年增加趨勢，也同步提升會員貢獻業績成長近3％。預估這波超級會員活動，助攻業績提升2～3成。