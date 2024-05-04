三洋電 股價創近年新高

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三洋電（1614）近日在營建資產股強勢帶動下，出量上攻，3日跳空開高後上下震盪，盤中一度觸44.9元高點，終場收44.05元，上漲1.25元，創下近年新高，成交1,542張，近年均在36～38元打底，長期均線緩步墊高，3月以來出量上漲，近二周出量漲勢擴大，各技術指標續熱，短、中、長各均線線型多頭排列，多頭格局延續。

三洋電位於新北泰山舊廠2.7萬坪基地，未來將改建為住商複合性開發案，未來具有近捷運站條件的大型完整基地，開發效益更受市場期待。