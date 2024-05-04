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皇昌 量價俱揚站穩短均

皇昌（2543）1130503(日線圖)
皇昌（2543）1130503(日線圖)

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皇昌（2543）業績持續成長，吸引法人及中長期買盤，股價在小幅回檔修正後，3日放量突破前波高點58元，攻上漲停收盤59.7元。已創新高並站穩所有短均線之上。短期的周線、月線及季線趨勢保持走揚。9日KD值趨線也重新交叉往上。量能增加、股價上漲，各短線技術指標都呈多頭排列。在大盤資金轉移到傳產、營建族群下，股價往上再衝高機率大增。

受惠政府持續釋出基礎建設，目前在手案量逾600億元，未來二～三年的營運都正向看待。近年皇昌積極爭取海事工程，獲利能力可望提升。

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