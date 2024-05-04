高通報喜 宏捷科Q2馬力強

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宏捷科近五月營收表現

AI手機換機需求湧現，高通、蘋果、聯發科（2454）等全球大廠紛紛釋出樂觀訊息，帶動砷化鎵代工廠宏捷科（8086）業績增溫，4月合併營收4.47億元，再度刷新30個月來新高。

公司指出，下半年手機復甦態勢明確，受惠客戶版圖轉移、美系大客戶財報及財測雙優，本季雖為傳統淡季，然營收將不亞於第一季，優於原先預期。

雖然Qorvo、Skyworks公布本季財報後，因預估下季營運逆風而大幅下跌，不過全球最大智慧手機晶片商高通（Qualcomm）首季財報、本季財測雙雙報喜，帶動高通大漲改寫逾兩年新高，連帶台系砷化鎵供應鏈也沾光。高通喊話指出，下季超級循環（supercycle）將至，且先前與蘋果達成將為其2024年～2026年推出的智慧型手機供應5G通訊晶片協議也延長至2027年3月，該訊息令投資人振奮。

市場認為，隨高通供應iPhone晶片能見度提高，將有助PA族群接單動能增溫，宏捷科美系、陸系兩大市場雙優，4月合併營收以4.47億元改寫2021年11月以來單月新高，同時也是歷史次高，月增1.25％、年增276.01％；前四月合併營收17.33億元，也年增276.33％。

展望第二季，受惠產業客戶版圖轉移、大客戶本季財報優於預期，宏捷科上修對本季營收表現的預期，看好本季業績將不亞於第一季，有望維持月增、季增的淡季不淡態勢，並看好下半年手機市場強勁需求。

高通、聯發科相繼在法說會中釋出下半年手機即將復甦的樂觀訊息，3日蘋果法說會也強烈暗示AI iPhone將於下半年登場，蘋果及非蘋陣營全面投入，宣示AI手機世代已正式到來。基於此宏捷科認為，美系客戶在AI領域中跨足Wi-Fi、手機、車用等平台，並積極拓展大陸非蘋手機市場，在高階機種市占率可望逐步攀升，帶動業績吃補。

宏捷科近期才風光搶下高通12項新品大單，高通驍龍7系列射頻占7成、高通驍龍8射頻占8成，美系外資看好，在贏得高通驍龍更多市占率後，其2024、2025年產能將有極大成長空間，公司則預估，第二季末月產能可望拉升至1.5萬片，年底則將提高至2萬片，並於2025年上半年擴至2.5萬片。