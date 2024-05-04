晶碩提專利訴訟 控永勝、海昌侵權

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晶碩3日發布重訊表示，對永勝光學及海昌隱形眼鏡，向智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟。晶碩指出，為杜絕同業侵權惡習，避免公司專利權繼續遭受損害，同時維護公司基於長期投入研發所產生的競爭優勢，乃訴請法院判命前述被告排除及防止侵害專利權的所有行為，並請求損害賠償，以維護股東權益。

晶碩說明，發現永勝光學所製造的海昌等品牌的隱形眼鏡產品，均涉嫌侵害晶碩發明專利，為避免晶碩專利權繼續遭受損害，遂向智慧財產及商業法院提起訴訟，主張永勝光學及海昌隱形眼鏡製造與銷售的多款產品，均落入晶碩所擁有之中華民國第I634205號「用以處理隱形眼鏡之溶液」及中華民國第I671086號「眼科產品及其眼科組成物」發明專利之權利範圍，共同侵害晶碩之專利權。

永勝光學及海昌隱形眼鏡皆屬於金可集團，金可旗下有永勝光學、海昌隱形眼鏡及江蘇海倫隱形眼鏡三大主要子公司，主要業務為隱形眼鏡及護理液生產及銷售。

晶碩強調，此舉是為了杜絕同業侵權惡習、避免渠等持續侵害晶碩智慧財產權，並維護公司長期投入研發所產生的競爭優勢，對財務及業務不會造成影響。

晶碩董事長郭明棟表示，隱形眼鏡屬民生必需品，合理預期全球隱形眼鏡市場維持4％～6％年增率。晶碩今年預計投入逾6億元研發費用，開發新產品及技術，確保長期競爭力。

郭明棟指出，日本市場成長持續但幅度放緩，因應日本消費者，晶碩除在水膠部分開展月拋彩片、散光彩片及多焦彩片業務，預計第二季及第四季亦將分別展開矽水膠日拋透片及日拋彩片的銷售。中國市場則因同業殺價，希望透過更短交期助客戶優化庫存水位與管理。

另外，認證資格也是晶碩未來布局重點，郭明棟預估，在高階光學產品陸續推出及全球證照布局下，預期今年銷售數量將優於去年。