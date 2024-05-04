景氣回溫 力智今年拚成長

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電源管理IC公司力智（6719）3日召開法說，總經理黃學偉表示，本季度運算平台需求開始趨於穩定，而網通伺服器市場已見初期回升，儘管部分市場仍有待調節，不過整體而言，今年將較去年成長。他認為，目標市場已邁向景氣回溫，公司將擴大產品發展、透過策略聯盟，加深市場布局。

力智首季度合併營收8.46億元，年增19％、季增5％，公司指出，受惠運算平台的營收成長、營收已有回溫態勢；毛利率33.1％、營益率5.5％，業外則因有利匯率達1億元，EPS 1.41元。

力智以運算平台為營收占比大宗，約達73％，黃學偉認為，本季度該業務將趨於穩定，然而電池系統與工業應用市場仍需要一至兩季時間調節，各市場略有差異，但今年在新需求挹注下、成長可期。

黃學偉分析，歷經客戶庫存調整，疲軟超過一年的通訊產品，逐漸恢復至健康水位、並有初期回溫跡象。力智於去年第四季推出90A高效能功率元件，與市場不同V-core皆有搭配，由於伺服器進入門檻高，力智會嘗試實現整體解決方案之目標發展。

另外，美系大客戶顯卡也於年初發表改款GeForce RTX 40 SUPER系列，效能更佳、記憶體同步升級，帶動力智上半年運算部門營運淡季不淡。法人預估，接續RTX50系列，將為推動力智營運一大關鍵，靜待新品發表，力智有望迎來營運轉折。

展望後市，黃學偉強調，主要市場邁向回溫、景氣需求逐漸回穩，搭配公司及客戶庫存去化告終，將恢復以往營運軌跡；另外，力智產品具備高功率、高效能、高整合等優勢，擴大策略聯盟發展，打入更多利基型市場。