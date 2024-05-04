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竹北義菜名廚Boris北上展店 「Reale」義式餐廳 插旗台北仁愛圓環商圈

美味不須浮誇矯飾，竹科大老闆都按讚

  • 工商時報 姚舜
●台北〈Reale Cucina Italiana〉義式餐廳主廚黃慶德（Boris），先後在多倫多廚藝學校與「Pizzeria Libretto」 職人披薩餐廳學藝，並曾在羅馬義大利餐館〈Enoteca Sociale〉擔任主廚。 圖／Reale Cucina Italiana提供
●台北〈Reale Cucina Italiana〉義式餐廳主廚黃慶德（Boris），先後在多倫多廚藝學校與「Pizzeria Libretto」 職人披薩餐廳學藝，並曾在羅馬義大利餐館〈Enoteca Sociale〉擔任主廚。 圖／Reale Cucina Italiana提供

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●〈跳進嘴裡〉是〈炭烤噶瑪蘭黑豚戰斧〉，主廚以鼠尾草和義大利生火腿包覆在豬肉外層，先煎後烤至七分熟上桌。 圖／姚舜
●〈跳進嘴裡〉是〈炭烤噶瑪蘭黑豚戰斧〉，主廚以鼠尾草和義大利生火腿包覆在豬肉外層，先煎後烤至七分熟上桌。 圖／姚舜
●〈托斯卡尼沙拉佐厚切牛舌〉是以黑毛和牛中後段的牛舌，厚切後炭烤至七分熟，以鹽、胡椒和橄欖油簡單調味，搭配托斯卡尼沙拉上桌。 圖／姚舜
●〈托斯卡尼沙拉佐厚切牛舌〉是以黑毛和牛中後段的牛舌，厚切後炭烤至七分熟，以鹽、胡椒和橄欖油簡單調味，搭配托斯卡尼沙拉上桌。 圖／姚舜
●〈Reale〉的〈提拉米蘇〉手指餅乾苦甜甘香、濕潤化口，馬茲卡彭起司滑順清爽。 圖／姚舜
●〈Reale〉的〈提拉米蘇〉手指餅乾苦甜甘香、濕潤化口，馬茲卡彭起司滑順清爽。 圖／姚舜
●〈Reale〉義式餐廳的〈墨魚麵〉醬汁是以新鮮番茄、番茄醬和洋蔥與海鮮高湯調製，並搭配用大量加了辣椒的初榨橄欖油半煸半炸的東港櫻花蝦，老遠就能聞到鹹香辣味。 圖／姚舜
●〈Reale〉義式餐廳的〈墨魚麵〉醬汁是以新鮮番茄、番茄醬和洋蔥與海鮮高湯調製，並搭配用大量加了辣椒的初榨橄欖油半煸半炸的東港櫻花蝦，老遠就能聞到鹹香辣味。 圖／姚舜
●〈和牛炸飯糰〉是將西西里島街頭美食〈炸飯糰〉（Arancini）華麗升級，將陳年義大利米做的飯糰，以用牛骨髓與紅酒調味的和牛腿絞肉及馬茲瑞拉起司為內餡，風味與口感皆誘人。 圖／姚舜
●〈和牛炸飯糰〉是將西西里島街頭美食〈炸飯糰〉（Arancini）華麗升級，將陳年義大利米做的飯糰，以用牛骨髓與紅酒調味的和牛腿絞肉及馬茲瑞拉起司為內餡，風味與口感皆誘人。 圖／姚舜
●〈烤玫瑰鴨胸〉選用彰化芳苑玫瑰鴨熟成三至五天後，先將表皮煎至酥香脆後再爐烤，鴨肉肉質粉嫩、口感柔嫩，並用融合雞汁、鴨汁、橙汁及波特酒添香的醬汁提味。 圖／姚舜
●〈烤玫瑰鴨胸〉選用彰化芳苑玫瑰鴨熟成三至五天後，先將表皮煎至酥香脆後再爐烤，鴨肉肉質粉嫩、口感柔嫩，並用融合雞汁、鴨汁、橙汁及波特酒添香的醬汁提味。 圖／姚舜
●〈胡椒起司長細麵〉是羅馬城所在地Lazio大區經典家常麵食，古時牧羊人運用隨手可得的羊奶乳諾、黑胡椒調味。在〈Reale〉則以每公斤要價5千元的馬來西亞沙勞越黑胡椒提味，看似簡單、實則風味濃郁富層次。 圖／姚舜
●〈胡椒起司長細麵〉是羅馬城所在地Lazio大區經典家常麵食，古時牧羊人運用隨手可得的羊奶乳諾、黑胡椒調味。在〈Reale〉則以每公斤要價5千元的馬來西亞沙勞越黑胡椒提味，看似簡單、實則風味濃郁富層次。 圖／姚舜
●〈燉牛肚〉做法是先以白酒醋與多種香草去腥，再和大量蔬菜與番茄一起耗時二至三天燉煮入味。 圖／姚舜
●〈燉牛肚〉做法是先以白酒醋與多種香草去腥，再和大量蔬菜與番茄一起耗時二至三天燉煮入味。 圖／姚舜
●〈Reale Cucina Italiana〉義式餐廳的包廂，可接待10位客人用餐。 圖／姚舜
●〈Reale Cucina Italiana〉義式餐廳的包廂，可接待10位客人用餐。 圖／姚舜
●開在台北市仁愛圓環商圈的〈Reale Cucina Italiana〉義式餐廳的裝潢，以木桌木椅、黑白交錯菱格地磚、風景壁畫，打造置身義大利酒窖或古堡的氛圍 圖／姚舜。
●開在台北市仁愛圓環商圈的〈Reale Cucina Italiana〉義式餐廳的裝潢，以木桌木椅、黑白交錯菱格地磚、風景壁畫，打造置身義大利酒窖或古堡的氛圍 圖／姚舜。
Reale Cucina Italiana 義式餐廳
Reale Cucina Italiana 義式餐廳

台北再增非套餐（set menu)的美味單點（a la carte)餐廳！立足竹北13年、曾連續兩年獲義大利權威美食評鑑《Gambero Rosso紅蝦指南》「二蝦」肯定，並在於2020年及2021年獲紅蝦評鑑「三酒瓶」的〈Piccola Enoteca 彼刻義式餐酒館〉，主人兼主廚Boris（黃慶德）正式應北部食家饕客與吃貨的「聲聲喚」揮軍北上，並以〈Reale Cucina Italiana〉為名插旗台北市仁愛圓環商圈開設全新餐廳，新餐廳並已正式開幕營運，從此，台北食饕與吃貨無須再舟車勞頓赴竹北，就能在台北吃到「傳說中竹科大老闆都按讚」的美味義大利菜了。

「Reale」，在義大利文中指的是「真實」。餐廳以此為名，旨在表達主廚烹調料理主張的「經典」、「手作」與「實在」理念，不走繁複炫技與精緻華麗盤飾的套路，而強調以職人手作工藝，採真材實料、用傳統廚技烹製菜餚。一道道看似簡單的菜餚，卻內蘊著「西方料理之母」義大利菜的「真滋味」、「真美味」。

也因為〈Reale〉義式餐廳的「義」味深長，我會以「authentic cuisine」作為這新餐廳的菜單定位。正統、道地、簡單、真實，且有一定的品質。

過去採訪經驗，不少義大利名廚都告訴我，無論是義大利麵或燉飯，出菜時「盤子裡都是平的」。「平的」？是！這些米其林「星廚」或是「紅蝦大廚」要強調表述的是，好吃的義大利麵或燉飯，盤中就只口感彈牙的Pasta或Risotto，以及調味或提味醬汁，麵上或飯上不會再「頂」著牛排或其它花裡胡哨的邊菜或配菜。簡約、單一與純粹，是義大利美食很重要的特徵與精神。〈Reale〉義式餐廳菜單上的菜餚，體現了這樣的精神。

〈Reale〉義式餐廳主廚Boris非本科出身，他本是程式設計師，因熱愛烹飪決定轉行並赴加拿大多倫多廚藝學校學藝，畢業後他進入了有拿坡里披薩協會AVPN認證的職人披薩餐廳〈Pizzeria Libretto〉學習正統拿坡里披薩製作工藝，兩年後他被行政主廚Rocco Agostino拔擢至主打羅馬菜的新義大利餐館〈Enoteca Sociale〉擔任主廚，成為多倫多餐飲圈耀眼的新星。

2011年Boris與台灣妻子回台定居，隔年於竹北開立〈Piccola Enoteca 彼刻義式餐酒館〉，堅持遵循義大利傳統料理風格，從麵包、麵條到培根、豬背油都手工自製，去傳遞正統道地的義式風味。英雄從來不必擔心寂寞，很快地〈彼刻〉有了粉絲，2017年更獲義大利紅蝦評鑑評為「Top Italian Restaurants」。

2018年，〈彼刻〉搬到了自建的五層樓獨棟新址，「彼刻2.0版」打造了台灣餐館難得一見豐富而多元的義大利窖藏與酒單，使其於2018年及2019年獲得紅蝦評鑑二蝦肯定、2020年及2021年獲得義大利紅蝦評鑑三酒瓶殊榮，成為台灣第一家、也是唯一一家獲得此榮耀之餐廳，一躍成為竹北最具人氣與口碑的義大利餐酒館。不少竹科科技新貴與嗜吃、懂吃的科技業大老闆更是該餐廳的客人。如今，Boris北上開設〈Reale Cucina Italiana〉義式餐廳，台北都會食家饕客可以嘗到「傳說中竹科大老闆都按讚」的美味義大利菜了。

吃膩了或厭倦了價格「貴桑桑」，且只能吃套餐的Fine Dining餐廳，主攻a la carte單點菜單的〈Reale〉義式餐廳，以更多元豐富的菜品，讓食客饕客享受「點菜自由」。其菜單設計是按：冷切肉/起司、前菜、義大利麵、主餐與甜點五大類設計，每一類有不同菜品供食客自由選擇。菜色風味遍及羅馬、西西里、義大利中部Marche地區、托斯卡尼等不同區，且其中不乏常民美食或街頭小吃，老味道、好味道與「家常感」，預料為餐廳培養出每月甚至每周會重複來此消費用餐的食客。

Reale Cucina Italiana 義式餐廳

地址：台北市仁愛路四段91巷17號

電話：02-2711-7500

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