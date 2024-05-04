全台第一與唯一！ 台北君品〈Ciao〉 西西里牛排餐酒館開箱

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Ciao 西西里牛排餐酒館

「吃到飽自助餐廳太浪費了！」，雲品國際總經理丁原偉說。就因為如此，加上有心持續為客人帶來有別傳統的餐飲體驗，雲品國際決定將台北君品酒店內原以半自助餐廳（Semi-buffet）模式經營的〈雲軒〉西餐廳砍掉重練，並攜手立足西西里島近一甲子的Pennisi家族經營的〈Dai Pennisi〉餐廳合作，聯名在〈雲軒〉原址開設〈Ciao〉西西里牛排餐酒館（Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia〉，這是全台第一且唯一開在五星飯店內、並聚焦主攻西西里島風味的餐廳，也是首家結合肉鋪與牛排館業態的義式餐廳，食家饕客與吃貨不僅可在此品嘗各種西西里美食，更能嘗到「傳說中用義大利Chianina白牛烤製的牛排」了！

雲品國際母集團雲朗觀光集團於11年前開始將經營觸角延伸至義大利，目前在義大利已有六個飯店據點、三間米其林星級餐廳，並積極推動台義餐飲文化交流，更固定邀請義大利米其林星級主廚來台客座。如今旗下台北君品酒店攜手西西里老字號肉品世家Pennisi家族旗下〈Dai Pennisi〉餐廳合作，開設〈Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia〉西西里牛排餐酒館，是台北君品繼〈雅意〉義式料理餐廳（Artbrosia by Massimiliano Musso Ca’Vittoria）之後，館內第二家「義」國風味餐廳。

西西里是義大利最大的大區，當地具備了孕育美食的各種優越條件，兼融地中海與亞熱帶的氣候，肥沃的耕地土壤，使當地裁植出高品質穀物與蔬果，並成為「帝國的糧倉」。阿拉伯人、腓尼基人、希臘人與羅馬人，都曾移民來此，這裡並曾被不同的歐洲貴族統治，也曾被西班牙、法國與奧地利人占領，精采的歷史，為西西里料理奠定豐富、多元且深厚的基礎。

〈Dai Pennisi〉餐廳位在西西里島的卡塔尼亞區（Catania），著名的埃特納火山東北山麓下的小鎮林瓜格洛薩（Linguaglossa）裡，自1968年來由Pennisi家族世代經營。他們從屠夫、庖丁角色開始經營傳統肉鋪，推廣銷售全牛料理，包括牛腩、牛排與牛肉周邊內臟等部位，進而發展成精品肉鋪，除自製許多風乾醃製肉品外，更開設燒烤餐廳，在西西里五星飯店中並擁一家有米其林一星餐廳〈Shalai〉。

丁原偉表示，Pennisi家族不僅對肉品、食材與服務品質十分堅持，營運上重視家族團聚、世代相傳、家庭分享，這點與華人文化十份相似，這是雲品決定力邀對方合作的很重要原因。

電影中，只要有義大利人出現，就會出現他們帶著手勢、「Ciao來、Ciao去」的畫面。 「Ciao」，是義大利人見面或道別時最常用的問候語，簡短、親切卻有力，展現義大利人性格裡的熱情與友善。君品酒店以〈Ciao〉為首見的西西里牛排餐酒館為名，旨在傳達經營者與內外場服務團隊誠摯歡迎客人，並樂於分享美食之意。

有別於有Fine Dining路線的〈Artbrosia雅意〉菜式的工序繁複與精雕細琢，〈Ciao〉菜單上的菜式做法就跟餐廳的名字一樣簡單，「多數都『只』用橄欖油、鹽、胡椒調味」，丁原偉說，這就是「西西里人家裡的味道」，他自己就被這種「簡單的美味」深深吸引。我的腦子裡則一直想著「愈簡單愈難」這句話，這真是一種「境界」。

經開箱實測，〈Ciao〉餐廳有幾個特色：

1.不主攻套餐，以單點菜單提供食客「點菜自由」。

2.菜色經典、道地，且呈盤自然不假掰，非常西西里、非常義大利。

3.風乾豬頰肉、薩拉米香腸、培根和義式香腸與臘腸，以及油漬、醋漬蔬菜小食，全是廚藝團隊手工自製。

4.牛肉、牛舌、牛筋、牛肝、牛尾等牛雜皆能入菜料理，且風味口感極佳。

5.牛、羊、豬排所用食材皆「系出名門」，與市場一線高檔牛排餐廳用料同一等級檔次。最特別的是，食家饕客可在此嘗到「傳說中用白牛牛肉烤製的牛排」。

6.結合「精品肉鋪」的營運型態，用餐客人可將出自不同國家、品種與部位的頂級高檔肉品，請專業人員分切購買回家。

Ciao 西西里牛排餐酒館

地址：台北市大同區 承德路一段3號6樓

（台北君品酒店）

電話：0975-684-833