老爺Le Cafe Vs.寒舍艾美探索廚房 台北五星飯店Buffet 大戰開火

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Le Cafe

探索廚房

台北老爺酒店40周年，二樓〈Le Cafe〉自助餐廳全面改裝，設計師以自然生態圈發想，融合海洋、綠林與豐富的水岸生態呈現海岸與山脈的色調跟質感。硬體上在熱食區新增石板加熱設備，並增加「蒸籠區」提供美味港點。即日起至6月底推出「海之真味‧和洋饗宴」主題料理，以全新推出東洋海鮮美饌結合各類高檔食材料理菜色以饗食客。 台北寒舍艾美酒店〈探索廚房〉則與知名〈池先生Kopitiam馬來西亞傳統料理〉合作，即日起至6月30日止平假日午晚餐推出「探索獅城」南洋美食節，由〈池先生Kopitiam〉創辦人池家瑋為酒店自助餐餐檯規劃推出逾15款道地的新加坡與馬來西亞料理，從街頭小吃、大馬「煮炒」到頂級海鮮異國美饌應有盡有，包含肉骨茶、大馬沙嗲雞肉串、麥片海大蝦與松葉蟹腳咖哩叻沙湯等，活動指定期間線上訂位完成信用卡綁定再加碼送「亞參龍蝦海鮮桶」，寒舍生活App會員用餐獨享95折。

台北老爺酒店〈Le Cafe〉自助餐廳改裝後，一進門左手邊沙拉海鮮飲料吧區的圓弧造型，採海岸與山脈的意象，搭配各區食材特性，呈現海與岩石的質感紋理。甜點區的雲朵造型餐檯搭配色彩繽紛的精緻甜品，視覺吸睛。熱食區採用石板加熱的新設備，搭配牆面岩板質感的牆磚與造型加熱燈，營造用餐氛圍。餐廳沙發區則以山林的寧靜發想，座椅布面的設計則呼應中山北路綠意盎然的樹景，加入樹梢、果實、青苔、溪流等等的色彩及圖樣，讓客人能更舒適的用餐及感受到新設計氛圍的變化。

為慶祝餐廳以全新風貌正式開幕，西餐主廚林繼正規劃「海之真味‧和洋饗宴」百匯自助料理，風味道地東洋料理包含〈鮭魚石狩鍋〉、〈海鮮起司鍋〉、〈鮮魚炸丸子〉及〈北海道湯咖哩〉與〈成吉思汗烤肉〉等菜色，還有〈川味麥片蝦〉、〈乾鍋炒中卷〉、〈奶油黑椒蟹〉、〈明太子海鮮義大利麵〉等佳餚，滿足喜愛海鮮饕客的味蕾。

札幌知名的〈湯咖哩〉，是以特製洋蔥泥、高湯、綜合香料等遵循繁複步驟，熬煮後加入祕製香料油與羅勒，最後再經一晚時間靜置，使洋蔥的香甜浸入湯底，帶來天然的鮮甜清爽風味，食用時將素炸的茄子、馬鈴薯、南瓜等加入一起享用。 北海道料理〈鮮魚炸丸子〉是以新鮮魚肉及馬鈴薯泥調味後揉合成丸子形狀入鍋油炸，入口鮮魚香氣撲鼻，鬆軟的口感老少咸宜。〈鮭魚石狩鍋〉是以昆布與味噌熬製湯底，加入鮭魚及大量蔬菜做成火鍋，鮭魚熬煮的湯頭非常清爽，很適合春夏交替季節品嘗。

台北寒舍艾美酒店〈探索廚房〉南洋美食節中的〈池記蒸豆腐〉，是將炒香的蝦米與蟹肉撒在蒸好的豆腐之上，再以馬來西亞美中美醬油調味，吃起來帶有淡淡鹹香，入口即化。〈Mami雞〉採用大馬進口的媽蜜醬炒製雞肉，並加入蜂蜜與棕櫚糖調味，使其外觀黝黑透亮，入口酸甜糖醋撲鼻。新加坡「國菜」代表〈海南雞肉飯〉，將嫩滑的白斬雞燜煮，使其外皮Q彈、脂香十足，搭配晶瑩剔透的雞油飯和爽脆的黃瓜與番茄，再淋上鮮美的醬油，香濃醇厚。〈肉骨茶〉採用十種以上的中藥材，與豬排骨一起熬煮六個小時，湯頭濃郁。

來西亞地區因為融合了馬來人、印度人與華人，所以菜色呈現多元繽紛的面向。主廚推薦包含經典大馬街頭小吃〈南乳炸雞翅〉，嚼勁十足的二節翅搭配散發淡淡酒香的甘甜南乳汁，表皮酥脆，肉質軟嫩多汁。「嘛嘛檔」穆斯林特色小吃之一〈大馬沙嗲雞肉串〉，主廚將雞肉切成小塊，先以特製的沙嗲醬醃漬後再烤至外表金黃焦香，搭配鮮蔬入口一解油膩。

〈麥片海大蝦〉是結合中華炒蝦與西方麥片的菜餚，大蝦以奶油爆炒起鍋前加上小辣椒和咖哩葉提香，搭配酥脆的麥片入口，增添口感層次。湯品區的〈松葉蟹腳咖哩叻沙湯〉，將滿滿的鮮美松葉蟹腳與豆皮、魚丸等配料一同加入以咖哩、叻沙熬煮的濃郁湯底，香氣誘人。

Le Cafe

地址：台北市中山區中山北路二段37之1號2樓

（台北老爺酒店）

電話：02-2542-3266 轉Le Cafe

探索廚房

地址：台北市信義區松仁路38號1樓

（台北寒舍艾美酒店）

電話：02-6620-8018轉訂席中心