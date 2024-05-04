李景修克服內向 成就保險人生

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達人小檔案

「最初拜訪255人，只成交1張保單。」磊山保經事業部總監李景修坦言，一般人可能會直接放棄，但憑藉著堅持信念，克服自身內向社恐性格，在首張保單成交後，「下定決心，我一輩子都要做保險」，在保險領域嶄露頭角，用最初的心、走最遠的路。

李景修說，過去個性內向、自閉，社恐到不太敢與人互動，甚至連踏入便利商店前，都要在門外觀望許久，想好購物流程才會入店，也曾有「不買東西不敢出店」的恐懼。為克服內向恐性格，大學時代找工作兼差，慢慢敢與他人接觸，也開啟挑戰業務工作的大門。

2008年加入保險業，不久便轉往磊山保經，一路在保險業深耕15個年頭；李景修發展並非一帆風順，直到2017年才自認事業走上軌道，保險業務生涯成長不算快，但甜美果實來得並不晚。

回憶入行初期，李景修形容，每次拜訪客戶前晚，她都會寫逐字稿進行深入沙盤推演，反覆練習才敢見客戶，當時一路約訪255個人，「幾乎找光所有我認識的人，包括大學同學、親戚朋友，甚至是樓下賣麵的」，該問的人都問了，卻沒有得到保單上的反饋，極大的挫折感襲來，首張成交的保單成為及時雨。

李景修說，拜訪255人後成交首張保單，「我一輩子都不會忘，那是一張2,364元的月繳保單」，一般人或許會直接想放棄，當時她則認為，自己好不容易做到，已經開始獲得客戶信任，必須好好在保險業發展，下定決心要做一輩子保險人。

工科背景出身的李景修指出，就像是力學的「最大靜摩擦力」，一本書放在桌上，用手指推動書本，從靜止到被推動瞬間就叫最大靜摩擦力，只要書本被推動就會一直往前，她也是在255次拜訪中，才推動一次成交，只要持續施力、持續練習，透過精實的沙盤推演，後續就能持續向前推進。

她自稱「指數型成長」，前面成長緩慢，開竅後曲線陡峭上升。入行以來李景修已獲得MDRT等國際獎項，但最激勵她的是獲得磊山內部很特別的「最佳貢獻獎」，與業績多寡無關，而是由全國員工投票，選出對公司有默默貢獻者，一路默默為夥伴付出，成果被看見，更增添她的職涯信心。

李景修總結說，事業歷經高低潮，而她選擇用最初的心、走最遠的路，維持穩定初心，許多人追求新鮮感，喜歡跳來跳去，而她則是走細水長流路線，慢慢經歷累積，才會看到最後的甜美果實。

達人座右銘

人的一生當中應該或多或少、或大或小，在自己的生命裡留下一段屬於自己的傳奇故事