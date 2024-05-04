30秒定勝負 練就精準致勝

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「我的自我介紹，不會超過30秒。」磊山保經事業部總監李景修說，透過磊山內部培訓系統，她在陌生開發領域獲得很好的成績，建立模式快速篩選客戶，不用與客戶培養深厚交情，但卻有了基本信任，「30秒內就可以知道，客戶是否想要往下聊」。

李景修表示，大部分人做保險工作，都要與客戶建立交情、關係，信任感提升後才會開始講產品，但過去她在保險業求生存，難以慢慢與陌生人建立關係，後來藉由磊山培訓系統，找到模式快速培養客戶信任，現在只要30秒定勝負，講求效率找客戶，10個人才花300秒，只要中3個人就已達標。

除了30秒自我介紹，她強調，「不要跟客戶瞎混時間」，雖然也會關心客人，但每次最長也就短短5分鐘，並非不想與客戶建立關係，而是並非所有客戶有時間深聊，透過短短5分鐘的珍貴時間，訓練出精準到位的戰略心法，5分種就能感受客戶是否要往下走，「我的心法，就是精準」。

透過獨門戰略心法，李景修逐步立足保險業，她自認有兩件事很重要，一是夠堅持、二是要持續學習，堅持可以在行業生存，但不見得能進步，而在保險業持續學習更重要。

除保險銷售專業外，她也上課進修，例如核保、理賠實務等，甚至研讀生理醫學、基礎解剖學，雖與業務無關，但牽涉到人類疾病，對保單推銷上更有專業，持續學習新知，走在最前端，也比較不會出現老態或老化。