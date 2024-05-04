長照先生施凱鈞 助弱勢安享照護

達人小檔案

台灣在2025年邁入「超高齡社會」，每5人就有1位是65歲長者，使得長照需求備受重視，這也意味著隨著工作年齡人口下降，青壯年負擔更重。有著「長照先生」稱號的施凱鈞特別有感覺，他從藥師身分開始斜槓，進入長照領域，看見人生百態，更透過「跨專業」合作與各種專業背景的醫事人員共同合作，在長期照護的各個面向提供專業服務，長照工作不僅涉及日常照顧與護理，更包括提供心理支持、健康管理與生活質量的提升。

在和家裡獨居長輩相處的過程中，施凱鈞了解到「意外是不可預測的」，銀髮族無論是日常飲食、身體狀況、起居作息等，都需要仔細地被照顧到，但是最重要的仍是需要有人常伴在側，避免憾事發生。因此，他毅然決然地放棄穩定的藥師工作，投身於長照事業，目前擔任潤康長期照護有限公司的執行長。施凱鈞說，「其實長照產業是一個很有前景的產業，尤其隨著社會高齡化的加劇，長照需求將會持續增長。」他的故事是許多人投身長照產業的縮影，以愛心與專業，將藥師的知識投身到長照議題，更媒合公益資源幫助弱勢者享受即時需要的照顧資源。

人才培育的重要性

進入長照產業後，施凱鈞很快便展現出了他的天賦和熱情，他先後在多家長照機構服務，積累豐富的經驗。2019年，他創辦自己的長照服務公司，以提供高品質的居家照護服務為主。他認為，居家照顧是長照服務的重要形式，能夠讓長者在熟悉的環境中安享晚年，其實，長照服務不僅是對老年人的照顧，也是對他們家庭的支持。在施凱鈞看來，長照產業的發展，離不開人才的培養，他呼籲更多有愛心、有專業的人才加入長照產業，為長者提供更好的服務。

在施凱鈞的帶領下，公司業務迅速發展並贏得廣大客戶的好評，同時也不忘記藥師本業，平時也會披上白袍到社區診所以及藥局服務，了解民眾用藥問題，讓自己保持最新的基層醫療資訊，並積極參與公益活動，因此獲得華人公益節的公益大使獎，表彰其在長照領域的貢獻。

長照最大缺口 人力不足

一個人做僅是杯水車薪，施凱鈞希望以滴水之力，擴散出漣漪效應，他以年輕族群的角度，積極利用自媒體「長照先生」推廣長照知識和服務，希望吸引更多年輕人加入這個行業。未來長照服務需求將顯著增加，但投入的人力成長速度還沒有辦法因應高齡者老化的速度，故因應人力不足的問題，長照產業開始引入AI技術和電子化系統，如智能尿布和防跌裝置，以提高服務效率和品質並降低人工成本。

施凱鈞正是這樣一位從藥師到長照領域跨界的專業人士，他不僅用專業知識豐富長照的實踐，也通過倡導和教育，鼓勵更多年輕人了解和投身於這一行業，透過施凱鈞的努力，長照服務正在逐步從邊緣走向主流，成為社會關注的重要領域。

達人座右銘

教育立基，

照顧在仁