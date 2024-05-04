新北房市 淡海新市鎮千萬宅 吸睛

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淡海新市鎮各區房價行情

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淡水主要分為竹圍、紅樹林、淡江及真理大學周邊、沙崙、淡海新市鎮等五大生活圈中，其中又以淡海新市鎮生活圈交易熱絡居冠，由於淡海仍屬雙北市房會相對較低的區域，甚至低於桃園、中壢等地，使淡海總價千萬元左右的中古三房、新二房成為搶手標的。

永義房屋海洋都心影城加盟店店長李啟源表示，淡海新市鎮以行政中心區房價較高，輕軌、行政中心、運動中心等基礎建設與設施，還有全聯社、家樂福等，讓生活機能相當便利，已讓淡海新市鎮的第一個蛋黃區在中山北路二段到濱海路口之間成型，房價穩定成長，目前實價登錄更顯示，由於僧多粥少，買方需求量大，相信很快就能站穩每坪30萬元。

此外，美麗新影城區坐落於商業區，建商看好此區發展，加上淡江大橋通車之後帶來的效應，未來大橋臨通車之際能會再帶動新一波買氣。商業規劃雖較為緩慢，周圍空地較多，美麗新影城為該區域唯一的商場，集結了美食餐廳、百貨商品、親子娛樂等規劃，提供娛樂休閒機能，海洋都心一樓商店也愈來愈多元化，便利商店、連鎖早餐店、各式小吃、診所及簡單的生活採買蔬菜、水果、不過較豐富生活採買尚須依靠行政中心附近的賣場。

近一年實價登錄資料顯示，淡水區總價千萬元以下的住宅交易量達1,875件，拿下新北市第一，總價1,000萬～1,500萬元住宅在淡水區也占交易量3成左右，同樣是以電梯大樓居多，大多位於淡海新市鎮，屋齡相對較新，生活機能仍逐漸完善當中，因此以總價1,500萬元以下來說，CP值相對較高，且也比雙北市中心更有機會找到空間較大的產品。

李啟源表示，隨著淡海輕軌綠山線、國民運動中心、淡海國小等建設陸續完工後及美麗新廣場影城、家樂福、全聯社等加上淡北道路、淡江大橋及輕軌等交通利多逐步實現，持續吸引外地民眾到淡水買房。

目前預售屋單價已站上3字頭，相對雙北其他區域仍對便宜，吸引預算有限的小資族、首購族和退休族，最近新推建案一般都是規劃以二到三房為主力產品，一旦交屋就會有可觀的數據呈現。

淡水近年因交通逐漸改善，輕軌已通車，預計2025年底淡江大橋將正式完工將進一步提升聯外交通，淡水北側平面道路已動工，這項工程目標是打通淡水交通的「任督二脈」，解決台2線交通壅塞的問題。