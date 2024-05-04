滄桑之後‧胡文賢油畫展 彰美館舉辦

旅居歐洲逾40年的藝術家胡文賢，應彰化縣政府之邀，將於5月7日至5月19日在彰化縣立美術館3樓舉辦「滄桑之後‧胡文賢油畫展」，展出其經典畫作33幅，並將於5月11日下午2點30分舉行開幕式，歡迎藝術愛好者前往參觀。

「滄桑之後，也許會有這樣的回顧…」這是詩人席慕蓉的詩句，更深深契合藝術家胡文賢的心境。胡文賢說：「淒美的苦澀的美感，也許這就是我作品的風格，表現人性悲苦的一面，讓人由窺見生命的缺憾中照見真理。」

關於藝術，胡文賢認為，羅丹的「藝術重要的在於表現內在真實，表達出人性以及靈魂的深度。」弗洛伊德的精神分析心理學把藝術看作藝術家的「白日夢」，看作藝術家之「本我」、「童年記憶」及性慾的宣洩與升華或無意識的流露與表現。真正的藝術創作應是歷盡滄桑、嘔心瀝血而百煉成鋼，是金聖歎所說的「十年格物而一朝物格」。

胡文賢逾40年在歐洲，幾乎看盡了從古典到現代的繪畫，最後他決定「解衣般礡」，隨心所欲，燦爛至極歸於平淡，繁華落盡見真淳，將內心的感情全盤托出，寄託於作品之中。胡文賢認為，「抽象」並非「現代」的專利，他以「寫實」繼續創作，因為那只是一種手段，而非目的。風格是個性、藝術觀、生命觀的表彰，他不急於為自己定下風格，也不認為風格會固定不變。胡文賢說，好的作品應該能沁人心脾，發人幽思。就如我們吟誦「夕陽西下，斷腸人在天涯」時，那種遊子在外，愁腸百結的情愫與蕭索曠遠的秋景，不由得使你思緒萬千，情思綿邈。