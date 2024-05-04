淡水福容歡慶13周年 推多重優惠

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「福容大飯店 淡水漁人碼頭」歡慶13周年！即日起至6月30日期間推出多重優惠迎賓，快揪親朋好友一起來淡水漁人碼頭看美景，追夕陽，吃喝玩樂還能抽大獎。

第一重「滿額抽大獎」館內消費，單張發票每滿1,300元，以此類推，可獲得一張抽獎券，獎項包含Perfun香氛體驗組、烤鴨券、下午茶券、住宿券等，最大獎是「星宇航空」台北－河內雙人來回機票。第二重「指定專案同房入住兒童年齡總合13歲送消費抵用券」，每日限量10間，凡預訂以下四個住宿專案，包含瘋狂指定日、春遊淡水新花樣、擁抱夏日、旅展住宿券，同行入住者，為民國100年出生或同房2位（含）以上兒童年齡總合為13歲，加碼送1,300元館內消費抵用券。第三重「親子體能館單日暢玩只要599元，300坪室內空間，不用擔心太熱曬太陽，下雨天也能玩。第四重「觀景情人塔 買大送小」，以定價250購買成人票，贈一位13歲（含）以下兒童免費搭乘一次；全視野飽覽觀音山淡水河美景。第五重「麗 養身SPA課程60分鐘3,200元享7折，加贈文青品茶乙客及溫泉大眾池乙次。第六重「田園西餐廳」周五、六、日自助百匯晚餐，四人同行一人半價。網址：https://www.fullon-hotels.com.tw/fw/。