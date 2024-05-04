台中日月千禧 獻阿母我愛你饗宴

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母親節將至，對媽媽來說，最美好的禮物莫過於與家人團聚，享用美食、歡度佳節，台中日月千禧酒店今年推出多款母親節餐飲專案，全方位滿足媽咪們的不同喜好。3F饗樂全日餐廳5月11日至12日午、晚餐時段獻出阿母我愛妳饗宴，以頂級食材及養生佳餚驚艷媽媽的味蕾。每位寵心價1,588元＋10％起即可無限享用松葉蟹、魚子醬生蠔襯蒔蘿佐芥末醬沙拉、香烤貽貝蘇芙里、無花果甜汁烤春雞、碳烤海鱸魚佐野菇醬汁、補氣黃耆干筍蒸雞、八珍烏雞湯等極品佳餚，再加贈每位母親康乃馨一朵及每桌影音拍照一張，記錄溫馨時刻。

24F極炙牛排館5月11日至12日午、晚餐時段推出款待母親套餐，以頂級食材搭配主廚記憶中媽媽的味道為主軸，精心呈現經典菜色，除了提供悶煎時令鮮魚、紐西蘭小羔羊排、美國極佳級菲力牛排（6oz）、美國極佳級肋眼牛排（10oz）、加拿大波士頓活龍蝦（600g）主菜五選一，還可品嚐到沙巴雍焗生蠔、北海道干貝、酒蒸南非鮑魚等美饌，每人依主菜選擇3,080元＋10％～4,280元＋10％。

5F貴賓包廂5月則端出母親節中式桌菜，與媽媽同行即可享特惠，且宴會期間每桌贈送果汁3壺，並且可免費停車。官網：www.millenniumtaichung.com.tw或Facebook官方粉絲頁查詢。