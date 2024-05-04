內蒙古呼和浩特垃圾隨意傾倒整改不力與督察組打太極

大陸央廣網4日報導，近日，內蒙古自治區第一生態環境保護督察組督察呼和浩特市，進駐21天，受理呼和浩特市垃圾違法傾倒信訪舉報案件80件，占比近22％，群眾反映強烈。督察結果表明，呼和浩特市對解決民眾身邊凸出生態環境問題重視不夠，垃圾隨意傾倒問題頻發，甚至占用耕地草地，環境汙染嚴重，群眾反映強烈。 據瞭解，2019年第一輪自治區生態環境保護督察時就明確指出，呼和浩特市大量建築垃圾隨意傾倒，城區垃圾偷倒城鄉結合部和周邊鄉鎮現象頻發。此次督察發現，多年來城區建築垃圾偷排至周邊鄉鎮問題禁而不絕，出現大量建築垃圾、生活垃圾違規堆存點，甚至形成非法處置垃圾利益鏈。 規劃落實不到位，消納能力有限。相關部門推動落實建築垃圾綜合治理「十四五」規劃不到位，規劃建設1個1600萬噸的建築垃圾綜合處理廠和3個共1800萬噸消納場，實際僅建成1個大里堡村310萬噸消納場，且未按照大陸《建築垃圾處理技術標準》（CJJ／T 133-2019）要求建設，為減少環境影響，只能人為提高建築垃圾消納標準。該消納場2020年3月建成至今，僅受納建築垃圾3.09萬噸。規劃建設的黃合少鎮黑沙圖800萬噸渣土消納場因選址不合理，至今未建設。由於規劃落實不到位，建築垃圾受納能力存在較大缺口，每年近百萬噸無法利用的建築垃圾未得到有效消納。 督察整改有差距，監管責任缺失。呼和浩特市落實第一輪自治區生態環保督察整改方案明確要求：「2020年7月底建立建築垃圾蒐集、運輸、消納聯單制度，對非法占用土地受納建築垃圾的行為進行查處，對私自設置的建築垃圾消納場進行清理取締。」督察發現，蒐集、運輸、消納聯單制度至今未建立，導致建築垃圾從蒐集、運輸、處置環節層層失守，大量建築垃圾被非法處置，相關執法部門監管缺失，對違法傾倒垃圾、私自開設消納場等行為查處不力。大里堡村個別村民以獲取利益為目的，從2023年5月開始，私自開設垃圾填埋場，以每車30-100元（人民幣，下同）費用違法收儲建築垃圾、生活垃圾，形成收儲垃圾黑色利益鏈，獲利74萬元。為阻撓督察組現場核實，故意用建築垃圾封堵進出道路。屬地綜合行政執法部門早在2023年7月就已發現大里堡村非法傾倒垃圾行為，但僅按非法傾倒5車垃圾處罰3000元，一罰了之，違法行為未得到糾正，滋長了垃圾非法處置利益鏈。

違法處置點位多，環境影響嚴重。督察組隨機抽查發現，城區周邊的大里堡村、西河沿村、茂盛營村等均存在垃圾隨意傾倒現象，其中大里堡村有多處大型垃圾傾倒點，占地200餘畝，填埋量達40萬立方米，其中村西側填埋區域破壞耕地和林草地，村東側農田內堆滿建築垃圾和生活垃圾，甚至發現牲畜屍體和農藥包裝物，現場還發現有多處滲濾液，形成黑臭堆放點。採樣檢測結果顯示，化學需氧量濃度為2萬4160mg／L、氨氮濃度為274 mg／L、總磷濃度為41.24 mg／L，超標嚴重。 內蒙自治區第一生態環境保護督察組剖析問題後指出，相關部門對建築垃圾管理工作統籌不夠、推動不力，建築垃圾管理工作成為美麗青城、草原都市的凸出缺失。