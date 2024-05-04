降息露曙光 道瓊大漲450點 蘋果飆升6％、台積電ADR強升近4％

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美國4月非農就業報告意外降溫，失業率上升、薪資成長速度放緩，讓市場重燃聯準會提早降息預期，帶動美股主要指數全數收漲。市場仍持續關注企業財報，蘋果上季獲利、營收超乎華爾街預期，股價一度漲逾8%，終場大漲5.98%，創17個月來最大漲幅；美國生技廠安進（Amgen）上季獲利表現佳，目前正在開發的注射型減肥藥進入三期試驗，股價飆高近12%。

道瓊工業指數上漲450.02點，或1.18%，以38,675.68點作收；標普500指數上漲 63.59 點，或 1.26%，以5,127.79點作收；那斯達克指數上漲 315.37 點，或 1.99%，以16,156.33點作收；費城半導體指數上漲110.84 點，或 2.41%，以4,716.19點作收。

本周三大指數周線收紅，道指周線上漲1.14%、那指上漲1.43%、標普上漲0.55%，。

數據方面，美國勞工部3日公布4月非農就業報告，無論是失業率，還是薪資成長增速數據都意外疲軟，新增非農就業人數為17.5萬人，比預估值少6.5萬人，創半年來新低，失業率也小幅上升至3.9%，此外，4月平均時薪增速放緩至3.9%，創三年來最低成長速度，這些數據均體現了勞動市場與通膨逐漸降溫的跡象。

就業報告發布後，交易員重新調整對聯準會（Fed）降息時機的押注，從先前的11月提早到9月，今年降息次數也從一次增至兩次，每次降息1碼。

TruStage金融機構首席經濟學家瑞克（Steve Rick）表示，4月就業報告異常疲弱，加上先前美國的第一季GDP也表現低迷，凸顯過去一年Fed激進的升息循環，終於讓美國就業市場與經濟成長出現放緩跡象，這將有助Fed今年能有兩次降息。

政經方面，聯準會主席鮑爾在本週三時排除了再度升息的可能性，但這不表明降息即將開始，芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）週五則指出，這次的非農就業數據讓他感到經濟沒有過熱，但拒絕透露今年是否可能降息，他再次重申，必須要看到更多的證據以證明通膨朝向2%的目標邁進。

台股ADR方面全數收紅，台積電ADR上漲5.33美元，漲幅3.91%，收報141.56美元；日月光ADR上漲0.37美元，漲幅3.64%，收在10.53美元；聯電ADR上漲0.31美元，漲幅3.95%，以8.15美元作收。