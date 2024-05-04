重要史蹟建築河大大禮堂大火提級調查 公安控制相關責任人

大陸央視新聞4日報導，河南省消防安全委員會辦公室指出，2024年5月2日23時20分許，列名大陸全國重點文物保護單位、重要史蹟及建築，河南大學正在修繕中的明倫校區大禮堂，發生火警。火災造成建築物部分屋頂坍塌損毀，無人員傷亡。相關責任人已被公安機關控制。根據消防法律法規及有關規定，已成立由省消防救援總隊牽頭，公安、應急、教育、文物等部門及開封市政府參加的聯合調查組，開展提級調查，盡快查明原因，依法追責問責。相關工作正在開展中。 據此前報導，5月3日1時，官方「@開封消防」通報稱，2日23時22分，開封市消防救援支隊指揮中心接到報警稱，河南大學明倫校區一建築房頂著火，無人員被困。接警後，支隊指揮中心立即調派力量趕赴現場處置。目前，火勢已被控制。 3日8時，「@河南大學」發布情況通報：「2024年5月2日23時20分許，在修繕施工期間的河南大學明倫校區大禮堂發現火情。經消防部門全力撲救，火災被撲滅，無人員傷亡。相關部門已介入調查。」 「對於此次火災，我們無比痛心、自責，向全體師生、校友以及關心學校的社會各界表示深深歉意。學校將盡一切努力將損失降到最低。」 著火大禮堂全名為「河南大學河南留學歐美預備學校舊址大禮堂」，禮堂由許心武任校長時組成大禮堂建築委員會，其中李敬齋、杜岫僧、瞿文琳擔任常務委員，分負設計、經濟、工程責任，河南大學工程學院教授鄢少章負責繪圖及工程管理工作。 歷時三載（1931—1934），耗資二十一萬大洋建成。占地面積3932平方米，總建築面積4687平方米。樓上樓下可容納3000多人，具有極高的實用價值和藝術價值，是中國近代建築藝術精品。而河南留學歐美預備學校舊址作為近現代重要史蹟及建築，2006年被列為第六批大陸全國重點文物保護單位，大禮堂正是其中一部分。