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2波鋒面襲！明起連雨4天 「暴跌13度」時間曝

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明天起2波鋒面接力，天氣不穩定，連續4天有雨。圖／本報資料照片
明天起2波鋒面接力，天氣不穩定，連續4天有雨。圖／本報資料照片

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【中時新聞網 方翊倩 、中時 趙雙傑】今各地天氣溫暖，白天高溫都有30度，南部局部地區可達36度，近山區午後及東半部有局部陣雨或雷雨；明天（5日）、下周三（8日）連2波鋒面影響，天氣不穩定，各地偶有短暫陣雨。下周四、五（9、10日）大陸高壓挾乾空氣南下，清晨氣溫因輻射冷卻降得很低，周五將出現15度低溫；下周四白天高溫仍有28度，一夜暴跌13度，提醒民眾留意氣溫變化。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今各地晴時多雲、氣溫回升，白天熱如夏，南部局部地區高溫約36度；西半部近山區午後及東半部有局部陣雨或雷雨。明鋒面接近，大氣趨不穩定，各地區轉有局部短暫陣雨或雷雨，尤其午後機率最高。

下周一微弱鋒面掠過北部海面，各地仍多雲時晴、偶有局部短暫陣雨，下周二東半部有局部短暫雨；下周三另一微弱鋒面快速南下，北部及東半部有雨，南部山區午後也有降雨機率，不過影響時間短。

吳德榮指出，下周四、五大陸高壓挾乾空氣南下，各地晴朗穩定，白天北部舒適微熱、南部偏熱，清晨氣溫因輻射冷卻降得很低，下周五清晨北部將出現15度左右低溫。根據氣象署預報資料，下周四北部白天高溫28度，等於將一夜暴跌13度，民眾應注意氣溫變化。

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