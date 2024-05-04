大陸國安部披露神祕85後 有力打擊敵人囂張氣焰 贏得尊嚴

大陸國家安全部消息，5月4日是中國大陸青年節，大陸第28屆「中國青年五四獎章」4月29日頒授表彰個人30名、集體20個，其中大陸國安機關青年幹警晉鵬獲得殊榮，這名神祕85後，在與國外諜戰行動中，有力打擊敵人囂張氣焰，贏得中國尊嚴。 大陸國安部表示，晉鵬是黑龍江省國家安全機關基層幹警。從警13年，「身在最北方、心繫黨中央」政治忠誠，苦練鬥爭本領、甘於默默無聞、勇於冒險犯難，多次圓滿完成急難險重任務，取得優異成績。 大陸國安部指出，晉鵬面對境外間諜情報機關不間斷的竊密活動，心繫「國之大者」和「國安之要」，及時有效排查風險，乾淨俐落消除隱患，取得多項重要工作成果。 晉鵬持續強化實踐鍛煉和專業訓練，逐漸成長為通曉業務知識的專才、掌握業務規律的行家、破解業務難題的高手。 在某專項鬥爭中，他以敏銳的敵情意識、高強的能力本領，有效掌握敵人的規律動向，打破了阻滯發展的技術壁壘，突破了長期以來的技術壓制，在高技術對抗中完勝對手，實現了某領域業務工作的重大突破，為大陸挽回巨大的損失。 晉鵬在某重大專項中，面對某國極限打壓和不斷挑釁，他頂住壓力、攻堅克難，在有限時間內及時獲取關鍵有力證據，發揮了一錘定音的關鍵作用，有力打擊了敵人的囂張氣焰，為中國贏得了尊嚴。 大陸國安部稱，晉鵬在扶貧支教、志願服務、愛心捐助、扶危助困等工作中都能看到他的身影，發揮光和熱，傳遞正能量，帶動和影響了一大批國安青年投身強國建設實踐中。