搶啖千億美元商機 機電業瞄準美國基礎建設擔憂1變數

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機電業者瞄準拜登政府推動基礎建設，帶旺能源相關基礎建設進口變壓器近千億美元的龐大商機，忙卡位布局。惟拜登、川普兩人再戰2024美國總統大選，不少業者擔憂川普如果回鍋任美國總統，又主張「讓美國再次偉大」，恐限制美國各州電力公司對外採購，台灣電力變壓器外銷恐斷炊，獲急單業者近期忙出貨。

美國各州電力公司以往泰半向美國GE採購電力變壓器，自從拜登上台後，積極推動基礎建設，電力公司建置太陽能光電廠，遞件申請更新電力設備可獲10％補助款。美國能源部透過輸電系統促進計畫（TFP），投資4,640億美元投入與能源相關基礎建設。市場預估2025年開始建置輸電系統，可帶動800～1,000億美元電力變壓器進口需求，也促成美國電力公司跨海來台採購變壓器等重電設備。

其中，華城、士電等機電大廠具有變壓器輸美實績多年，成為最大受益者。華城、士電大型變壓器交期至少1年半，小型變壓器交期1年，重電廠產能都處於滿載狀態，目前訂單能見度至少看到2026年，開始接2027年訂單。

亞力外銷以晶圓雙雄海外設廠所需電力變壓器等重電設備為主，2023年接單新台幣30億元，先出貨15億元，剩下15億元，預計2024年悉數出貨，也積極爭取晶圓雙雄海外設廠後續訂單。

中興電為爭取GIS開關銷往美國，第1季與台灣變壓器廠合作，爭取到美國15家電力公司聯合採購小型電力變壓器標案，金額1,900萬美元，預估2025年第四季出貨，藉此帶動GCB輸美業務。

倒是大同從未有電力變壓器外銷美國實績，也未送樣給美國電力公司進行測試，只取得美國UL認證，正與美國業者洽談，卻信心十足認為，可爭取到變壓器輸美訂單。

業者指出，拜登及川普分別代表民主黨、共和黨參選2024美國總統幾乎成定局，兩人民調互有領先。業者擔憂萬一川普回鍋任美國總統，不一定會推翻拜登政府推動基礎建設，但川普向來主張「讓美國再次偉大」，恐會限制美國電力公司得使用美國產製重電設備，才能獲政府補助，恐影響台灣電力變壓器等重電設備外銷接單及出貨，成為台灣變壓器外銷的最大變數。

業者坦言，不少接獲急單的機電業者最近忙生產，希望趕在11月之前出貨至美國，以免川普真當選美國總統，變壓器外銷訂單被取消。