不懼美國大選結果 華城電力變壓器外銷訂單旺 能見度看到2026年底

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台灣不少機電業者擔憂川普回鍋任美國總統，恐斷了台灣變壓器等重電設備輸美商機。華城總經理許逸德表示，華城變壓器輸美逾30年，不會因美國總統大選短期政治語言或口號，調整經營策略，變壓器外銷美國訂單能見度看到2026年底，開始接2027年訂單。

台電強韌電網計畫、外銷、綠能事業，是華城去年及今年第一季營收及獲利成長的三大動能。華城指出，台電強韌電網計畫釋單，其中18％～20％是華城可爭取的訂單。囿於中壢廠產能處於滿載狀態，為了消化訂單，華城中壢廠產線智慧化，第二季起，透過雙班增加三班生產、產線優化及立體智慧倉儲等短中長期措施，將產能再擴大，預計今年產能可增加3～4成。

美國總統拜登2020年上台後，積極推動基礎建設，美國許多州電力公司為了爭取補助，直接來台採購大型或小型電力變壓器，華城、士電等機電大廠都是受益者。華城第一季合併營收30.38億元，年成長97.17％，主因是外銷訂單顯著增長，民營案也增加所致。

士電主管表示，士電內部曾討論萬一川普登選2024年美國總統的因應對策，目前迄今尚無結論。相較之下，華城就顯得老神在在。

華城總經理許逸德表示，華城電力變壓器外銷美國超過30年，原本從大陸武漢及台灣中壢廠出貨。川普擔任總統任內，發動美中貿易戰，對大陸產製變壓器銷美課徵25％進口關稅，華城改從台灣生產銷往美國。拜登當選總統後，也延續川普路線，採取抗中貿易戰。除非美國關稅政策有大幅變動，在美國設廠又具有關稅優勢，華城才會改變政策，否則不會因美國總統大選的短期政治語言或口號，調整策略。

許逸德指出，華城外銷訂單看到2026年底，開始接2027年訂單，今年外銷營收占比可望突破40％，明年有機會上看50％。