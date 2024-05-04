台亞集團淨灘行動守護海洋

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台亞半導體（2340）今（4）日於新竹南寮漁港舉辦「齊心淨力 點亮海洋」淨灘活動，由大家長董事長王虹東領軍子公司星亞視覺、積亞半導體、和亞智慧、上亞、智亞科技等集團內所有員工與家屬共同齊心淨力 點亮海洋。

而日本日亞化學的常務取締役同時也是台亞副董事長戴圳家表示，日亞化學總社小川英治會長非常重視ESG，此次淨灘活動不僅是一次清潔行動，更是我們對環境永續的具體表現，台亞作為半導體企業，我們深知環境保護對永續發展的重要性，平時於生產製造上，就致力於減少能源消耗、降低碳排放、提高產品環保性，號召集團員工及眷屬一同挽起袖子，透過實際行動來展現對環境保護的承擔與責任，並彰顯著台亞集團對永續境營的高度重視，集團員工齊眾將所收集到的垃圾進行分類處理，還給大自然原本乾淨的自然景觀。

本次的淨灘活動，也使得平時因歸屬不同部門而少有交集的台亞夥伴們，大家能互相協力、結盟組隊，從學習淨灘的方式、使用的工具，到判斷各類人為或是大自然廢棄物，每個環節都展現出台亞的認真、專注精神，實在是令人印象深刻。

策略長李國光表示 台亞近年來致力於ESG這次藉由淨灘活動，是我們實踐對環境保護的承諾，守護海洋生態環境，並呼籲更多企業和民眾，大家能共襄盛舉，凝聚更廣泛的社會力量，環境保護應從源頭減量做起，避免一次性塑膠製品、落實垃圾分類與資源循環再利用等，守護地球永續發展，共同為建設一個更美好的世界而努力。