《台北股市》投信連9周買超台股 資金面及基本面提供股市支撐

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【時報記者任珮云台北報導】在美股大漲帶動下，台股週五上漲107.88點、漲幅0.53%，終場大盤收在20330.32點，本週雖然走勢震盪，不過週線順利連二紅，全週漲幅1.04%，上漲209.81點，單週日均量4008.80億元。三大法人方面，本週僅有自營商小幅調節5.28億元，投信與外資持續聯手買超台股，投信連續買超週數推進至第9週，本週回補131.13億元，外資則是第二週站在買方，回補353.57億元，三大法人合計買超479.42億元。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，台股本週持續反彈，維持在各天期均線之上，不過受到美國科技大廠財報後股價走勢震盪，且因為市場對於降息預期持續延後，讓非電族群挾著低基期優勢，成為本波股市輪漲的重點族群，包括營建資產、航空、旅遊、金融等。

雖然科技股漲勢暫歇，不過從基本面分析，台股仍沒有看淡的理由，黃新迪表示，首先是至本月15日前，台股為第一季財報密集公布期，由於基本面強勁，多數企業將繳出亮眼成績，研判對於這波反彈格局仍具有強勁支撐，再者，受惠於出口表現良好，主計總處公布第一季GDP成長率概估為6.51%，優於預期，可望帶動全年經濟成長率預測值升至3.57%，創近11季最佳。

另外，從美國科技股來看，也有利於台股後續多方動能，黃新迪說明，即使美國科技股漲勢暫歇，但看好AI科技創新所帶動的獲利成長動能，讓BIG7 PLUS企業獲利持續上升，若以本益比觀察，BIG7 PLUS本益比將從2023年的39倍下降至今年的31倍，預期明年仍將持續降低，讓目前股價具成長潛力。

類股選擇上，黃新迪認為，看好今年AI與先進封裝的成長力道，帶動半導體產業暢旺，包括半導體封測、設備、半導體測試介面等族群可逢回布局，另外，能受惠於滲透率大幅提升的AI手機、AI PC等相關族群亦可留意，並挑選具成長性，以及評價較低且具殖利率之產業。

日盛投信台股投資研究團隊指出，台灣2024Q1 GDP年增達6.51%，遠優於2月主計處預估的 5.92%，細項中民間消費依然維持強勁復甦，年增4.14%，商品服務輸出在AI帶動下拉貨動能更顯擴張，年增達10.21%，進口也因為去庫存接近尾端，設備和備料的購置已逐漸落底，年增為2.16%結束6季的衰退。此外，台灣4月PMI為49.4，創2023年2月以來最高，新訂單和生產回歸擴張，經濟面可望提供股市有效支撐力。

日盛投信台股投資研究團隊分析，預計通膨在今年全年都將維持較預期偏高水準，可支配所得無法大幅成長的前提下，僅AI伺服器採購較佳，消費型電子將須待2025年較有機會，基本面預期仍是底部已過且今年持續緩步回溫，2025年進入復甦循環的論調。產業焦點仍以基本面最有信心的AI供應鏈及半導體供應鏈為觀察核心。