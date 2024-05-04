新內閣新生訓練 卓榮泰曝閣員3大特色

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520即將到來，新內閣團隊於4日舉辦「行動創新AI內閣新閣策勵營」，被視為新生訓練。準行政院長卓榮泰透露，該次內閣有三大特色，包含一半超越黨派、新任首長最多、女性閣員近3成。

活動一開始，由準行政院發言人陳世凱介紹新內閣團隊各首長，緊接著由卓榮泰致詞。

卓榮泰說，在不足一個月時間，新任首長生活起很大變化，命運開始改變。但對新任或是續任首長，不是要讓他們生活起變化或是命運改變，而是要共同努力讓台灣命運起變化，共同改變台灣，讓台灣成為更公平社會，更文明國家。

卓榮泰說，這次內閣有三大特色。一、超越黨派，31名首長當中有17名沒有執政黨籍；二、新任首長最多，有26名新任首長，比例高達83.8％；三、有九名女性閣員，佔29％，當然還要努力。

卓榮泰說，這次內閣很多來自民間，很多產業經驗、學術專業、跟智庫主力，有幾位還是現任經驗豐富首長，也有來自地方政府長期努力工作，所組合起來是行動創新團隊，希望經過今天一整天，策進行動、互相鼓勵，策進大家對未來目標一致方向，努力爭取未來人民對我們更好的信任。

卓榮泰說，希望晚上結束後，彼此更具信心，面對各種挑戰，以及對人民期待更有信心；也希望彼此更有默契，未來會有很多跨部會合作，希望展現出是嶄新堅強團隊。總之就是建立信心、培養默契、建立團隊合作精神。

卓榮泰坦言，過去經過威權、民主，始終沒有忘記清廉執政、熱愛鄉土，更願意向人民展現行動創新AI台灣，也希望閣員520到新工作崗位，是展現有準備好的團隊。他對大家充滿信心。

按照活動規劃，活動由準政院副院長鄭麗君報告「國家希望工程」推動藍圖。至於副總統當選人蕭美琴會在閉幕時致詞。另立法院民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤將為新閣員說明國會溝通與技巧。