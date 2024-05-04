賴清德對新閣寄予厚望 盼讓民意成為後盾

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新生訓練來了！新內閣團隊於4日舉辦「行動創新AI內閣新閣策勵營」，總統當選人賴清德表示，對新內閣團隊寄予厚望，他也喊話，當民意成為後盾，三黨不過半就不再是問題。

賴清德致詞時說，今日就是凝聚共識、策進未來，為520工作做最好準備。也感謝各位閣員願意共同承擔這份責任，不畏於國會三黨不過半，是需要勇氣的。

賴清德說，對於準閣揆卓榮泰所提閣員三大特色深感同感，這次內閣團員超過一半是無黨籍，表示跟社會取材、不分黨派；另新的閣員超過80％，希望為社會注入更多、更新的力量，讓台灣更好。

賴清德說，每個閣員願意放下小我、成就大我，明明許多閣員位居高位，是享受生活時候，但願意放下享受、承擔責任；還有人都規劃好退休生活，也願意承擔，更放棄家裡原來規劃去承擔重任；還有幾個秘書長，包含林佳龍願意離開總統府轉來接任外交部長；顧立雄離開國安會接任國防部長；行政院秘書長李孟諺離開去接任交通部工作，都看得出每位閣員願意為了國家、社會、更好台灣，放下小我成就大我。

賴清德說，感謝卓榮泰，非常短時間內召集閣員，為新政府跟內閣下很好定位，就是行動創新內閣。因應未來各項挑戰，沒有行動不行，光有行動也沒有辦法成就，也要有創新思維，符合台灣當前需要，因應任何困難，對此寄予厚望，也相信會為所有國人帶來最好服務。

賴清德勉勵閣員，希望落實國家希望工程，均衡台灣建設計畫的競選政見，希望藉由大家共同努力，打造成民主和平、創新繁榮、公益永續台灣，只要人人有希望，這個國家才有希望，也期待經由努力，中央跟地方合作，讓未來台灣處處可以安居，人人可以樂業。當然，在野黨候選人提出政件，如果評估對人民有益，也可以接受，納入推動計畫。

賴清德也說，對於政黨都提出的主張，如果對國家社會有益、又有共識，可以優先處理；無益又沒有共識就先放一邊；沒有完全有共識，執政黨責無旁貸，要做協調，讓政策得以落實。

此外，賴清德希望行政院發揮團隊精神，因為台灣面臨各種挑戰，沒有單純部會可以解決，一定是跨部會解決，或是每個部會想推動政策，沒有跨部會協助沒有辦法。這樣證明團隊精神、協調合作重要性，眾志成城是很重要精神。

最後，賴清德請大家傾聽民意、發揮專業、全力以赴，最大的權力就是服務，權力的存在是為了服務人民，只有服務人民才是真的權力，而且執政者要跟人民在一起，沒有任何牧羊人身上沒有羊群味道，執政也是同樣的道理，才有可能施政得到人民支持。

賴清德呼籲各閣揆發揮專業，每個閣員都是一時之選，非常欽佩，希望全力以赴，該提出新的對策就提出；該鬆綁法令就鬆綁；該提出新的法律就提出。唯有全力以赴，用行動加上創新，還有團隊精神，讓施政成效充分發揮。

賴清德說，儘管三黨不過半會有更多折騰，但有立法院黨團做後盾；此外，做得好，每個政策都切得民心，民意也就是我們後盾。當民意成為後盾，三黨不過半就不再是問題。