新青安帶旺小宅身價 南二都「積」情上漲逾兩成

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者郭鴻慧】打炒房打大不打小，小宅的漲幅竟狂甩大宅！台灣房屋根據實價登錄資料，統計六都25坪以下小宅與逾65坪大宅近三年的單價漲幅，結果顯示，六都小宅的漲幅皆領先大宅！其中以南二都的小宅漲聲最宏亮，大漲超過2成領跑各地；北市小宅漲幅8.8%雖為六都最少，但相較大宅幾乎文風不動僅漲0.2%，首都小宅的漲勢遠比大宅亮眼。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，房市在後疫情的通膨帶動下，不論大小宅均呈現價揚趨勢，但65坪以上的大宅，易超過央行豪宅限貸的總價門檻，且2021年起，央行數度緊縮豪宅放貸，如今成數上限僅4成；加上平均地權條例的私法人購屋許可制實施後，抑制豪宅置產主力之一的私法人買盤；囤房稅2.0的重稅規劃，又讓房屋稅基高的大宅面臨壓力，在政策的連番打壓下，大坪數產品的漲幅也較保守，尤其台北市房價水準突出，大坪數住宅幾乎皆為避無可避的豪宅，大宅漲幅也因而趨於低調。

六都中成屋小宅漲幅最高的都會，由台南市奪冠，3年間均價從17萬元上漲至21.4萬元，漲幅將近26%；高雄市也不遑多讓，近3年小宅漲幅也達到21.3%。

陳定中表示，台南的南科因台積電3奈米產能穩定，營業額超越竹科躍居三大科學園區龍頭，就業買盤也持續暢旺；且南科後續還有三期園區、FG重劃區的開發前景，使周邊首購小宅掀起卡位戰，新案價碼已攻上4字頭，連帶激勵中古屋補漲。

台灣房屋美術青海加盟店店東洪誌隆指出，高雄楠梓的台積電新廠，預計2025年量產，鄰近楠梓的橋頭科學園區，也吸引許多半導體上下游產業佈局；在科學園區加持下，不少買家看好後續房市發展，進場態度積極，加上新青安的低利率、長年期，可降低民眾每月還款負擔，激勵小資族前進科園概念區置產，使北高雄的小宅交易活絡，房價也反映積情應聲走揚。