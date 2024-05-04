「挺巴學運」蔓延世界各地 英澳法日印 遍地開花

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【中時新聞網 張威翔】學校園蔓延。自4月18日以來，美國校園已有2000多人被捕，圍繞著抗議權、言論自由限制和反閃米主義（anti-semitism）指控的兩極分化爭論不斷。然而，儘管紐約哥倫比亞大學、波特蘭州立大學和加州大學洛杉磯分校與警方的衝突和對峙引起了全球關注，但歐洲、亞洲和中東，也有許多學校開始舉行了示威和靜坐活動，雖然每所大學抗議者的要求各不相同，但大多數示威活動都呼籲大學從支持以色列和加薩戰爭的公司撤資。

以巴戰爭始於去年（2023）10月7日，當時哈瑪斯武裝分子在以色列南部殺害了1200多人，並劫持了200多人作為人質。此後，以色列軍事行動在加薩引發了人道主義災難，激怒了全球輿論。

據加薩衛生部稱，以色列對加薩長達七個月的轟炸已造成超過34600人死亡。根據聯合國機構統計，加薩220萬人中有一半處於飢餓邊緣，人為飢荒迫在眉睫。外界對以色列預計將在加薩南部拉法採取軍事行動的擔憂也加劇，促使民眾再次呼籲停火。

澳洲，過去幾週至少7所大學出現了挺巴勒斯坦示威營地。位於布里斯本的昆士蘭大學已成為彼此相距約100 公尺的挺巴挺以敵對營地的聚集地，其中一個營地住著昆士蘭大學巴勒斯坦學生組織的支持者，另一個較小的帳篷群則懸掛著以色列國旗等。它們的建立是為了聲援以色列圍困加薩的巴勒斯坦人和美國的學生抗議者，但一些猶太團體表示，它們在校園造成不必要的緊張，澳洲反對派領袖稱它們是「種族主義」和「反閃米主義」。

但巴勒斯坦昆士蘭大學的學生希望大學披露與以色列公司和學校的所有聯繫，並切斷與武器公司的聯繫。

雪梨大學的廣場中，大約有50個帳篷，每晚都有多達100名抗議者在這裡睡覺

本週五（3日），猶太團體舉行反抗議活動，抗議大學內「反猶太主義和反以色列活動的令最近幾週聲援加薩走廊遭受以色列圍困的挺巴示威活動在美國和世界各地的大人不安的趨勢」。超過 200 人聚集在雪梨校園，其中一些戴著以色列和澳洲國旗，但他們與親巴勒斯坦組織之間沒有直接接觸，該組織敦促追隨者幫助他們「保衛」營地。

英國，自以色列加薩戰爭初期以來，英國各地的大學都舉行了支持巴勒斯坦的抗議活動，其中一些抗議活動最近幾天設立了營地。社群媒體上的影片和圖片顯示，在紐卡斯爾大學，學院大樓前的草坪上設立了一個小型親巴勒斯坦營地。

帳篷裝飾著巴勒斯坦國旗。該組織將自己描述為「一個由學生領導的聯盟，旨在結束紐卡斯爾大學與向以色列供貨的國防公司的合作關係」。根據巴勒斯坦通訊社報道，英國城市利茲、布里斯托和沃里克的學生也在大學大樓外搭帳篷，抗議加薩戰爭。

法國，在巴黎，從四月下旬起，巴黎政治大學和索邦大學爆發了親巴勒斯坦抗議活動。4月29 日，法國警方驅散了該國最負盛名的大學之一索邦大學的抗議學生，美國《CNN》的地理定位影片顯示，警察將2名示威學生從帳篷裡拖出並沿著地面拖曳。本週五（3日），鎮暴警察清空了巴黎政治學院的主廳，抗議者高喊「恥辱！」和「解放巴勒斯坦！」。

巴黎政治學院發言人表示，前一天，數十名學生開始在大學內靜坐，導致校園關閉。一名抗議者表示，一名學生開始絕食，抗議該大學對「希望支持巴勒斯坦的學生」的反應。美國有線電視新聞網的影片顯示，學生們舉著標語牌，呼籲結束加薩的「種族滅絕」和抵制以色列大學。

巴黎政治學院是法國排名最高的大學之一，也是包括現任領導人馬克宏在內的多位總統的母校。它與哥倫比亞大學有著密切的聯繫，這所大學的學生一直在舉行廣泛的支持巴勒斯坦的抗議活動。

「我們受到哥倫比亞大學、哈佛大學、耶魯大學、北卡羅來納大學、范德比大學的啟發，」巴黎政治學院的學生告訴《CNN》：「所有這些大學都動員起來了，但我們首先仍然與巴勒斯坦人民站在一起。」

在抗議活動中，法蘭西島大區區長表示，該大學將不再獲得巴黎地區當局的資助，「直到學校恢復平靜和安全」。

另外還有加拿大、日本、印度和黎巴嫩大學都展開了學生相關的示威運動。