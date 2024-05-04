美科技封鎖失靈？ 韓媒：陸半導體產業正緊追韓國

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美國持續對中國大陸進行科技封鎖，但有韓媒指出，與最初預期不同，這並未削弱中國產業競爭力，稱中國不僅在智慧手機和顯示器領域展示出實力，在半導體領域也取得了令人矚目的成果，正緊追韓國相關產業。

「韓國智慧手機和顯示器輸給中國……（韓國）只剩下半導體產業了」，大陸環球網引述，韓國《亞洲時報》2日以此為題報導稱，隨著中國在電子和IT產業影響力擴大，韓國企業在中國的競爭力已「大幅下降」。

報導引述業界消息稱，目前，在中國智慧手機市場上，韓國品牌已經大幅落後於中國本土品牌。有數據顯示，今年第1季，韓國三星在中國折疊手機市場占有率僅為5.9％，相比去年11％下降了一半，市場上排名跌至第5位。

對此，有業界人士評價稱，考慮到目前生產折疊手機的企業數量較少，韓國排在第5位已經是最低水準。

報導稱，其次，在有機發光二極體（OLED）面板市場上，中國企業的表現也已經超過韓國。根據市場調查數據，今年第1季中國企業在全球中小型OLED市場的出貨量占比為53.4％，較去年第4季的44.9％增長了8.5個百分點。這是中國首次在中小型OLED市場上超越韓國。

報導續指，此外，在尖端半導體領域，雖然中國目前與韓國還有一定的差距，但中國已經顯示出明顯的增長勢頭。有業界人士預測稱，到2027年，中國將占據該市場的1／3。而隨著中國半導體市場的持續增長，韓國相關企業在中國市場的影響力將逐步減弱。

報導評價稱，在中美戰略競爭背景下，中國政府已推動國內產業的發展。這與最初的預測不同，當時認為美國的持續打壓會使中國的產業競爭力下降。

對此，韓國世宗大學工商管理系教授黃勇植（音譯）表示，「在這種情況下，中國能在短期內實現改善，實在令人驚訝」。