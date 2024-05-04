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《通網股》「不夠善良的我們」夯!台灣大MyVideo付費會員增2倍

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【時報記者王逸芯台北報導】台灣大(3045)長期多面向支持台灣影視產業，不僅共同出品多部原創內容，同時扎根上游，致力將原創IP極大化。MyVideo共同出品人氣影集《不夠善良的我們》日前大結局，推升直播收視同時在線人數成長翻倍成長，更在跟播期間，帶動MyVideo周末新註冊會員成長1倍，月租付費用戶數成長2倍的好成績；而台灣大共同出品的金馬獎最佳動畫電影【《八戒》：決戰未來】將於5月31日院線上映。

台灣大MyVideo共同出品的《不夠善良的我們》，首播期間引發話題熱潮，蟬聯戲劇排行榜收視冠軍長達近1個月，並於上周日迎來大結局，MyVideo從後台數據發現，《不夠善良的我們》觀眾影集完食率驚人，幾乎整部影集從頭到尾完整收看，更凸顯觀眾對這部影集的喜愛程度。

台灣大MyVideo共同出品作品不間斷，其中獲得金馬獎最佳動畫片的共同出品動畫電影【《八戒》：決戰未來】，將於5月31日院線上映，此外，電影宣傳大玩八戒IP，民眾透過台灣大哥大MyMoji APP即可將八戒「召喚」到現實生活中，讓自己與動畫電影主角八戒同框共舞，背景還可更換電影經典場景，民眾只要分享自己、自己的3D數位分身，與八戒同框影片到社群，有機會獲得限量電影交換券。

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