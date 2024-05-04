AI之後下一個飆股是誰？蔡明彰1關鍵看好這2大類股

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台股近期高檔震盪，昨（3）日蘋果財報佳音雖帶領蘋概股供應鏈走升早盤上漲，但盤中卻漲勢收斂，先前表現強勁的AI股和高價千金股處於盤整階段，上攻力道略顯不足，萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，一顆蘋果救台股的時代已經過去了，現在的主流是AI，並指出由於台股的財富擴散，導致營建及金融兩大非電族群不斷上漲。

蔡明彰自YouTube發布新影片表示，由於AI提振市場，台股交投熱絡超過一年，達到2萬以上的高點，統計台股市值總和，從2023年初到2024年5月就增加了20兆，現在已經高達70兆，而這20兆資金也引發了財富擴散效應。

蔡明彰指出，很多投資人股票賺錢後就去買房地產，尤其是高雄，台積電的擴廠效應更讓當地交易量價高漲，從4月份全國移轉棟數也可看出，高雄市不論是在年增還是月增都拿下六都第一，這也讓房地產股票上漲，永信建也順勢拿下股王之位；此外，當股票賺錢了，也讓投資理財的活動增加，投資人會拿更多的錢去銀行買理財商品，也助長了金融業獲利，所以這次的台股財富擴散，造就了兩個非電族群-營建和金融股不斷上漲，營建業的指數創27新高、金融指數也創2年來新高。

蔡明彰建議，過去一年當然是買AI最好，但現在台股財富外擴後，最受惠的是營建和金融，所以建議投資組合中一定要有這兩大類股。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。