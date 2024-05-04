英國工黨地方選舉狂勝 保守黨執政前景蒙陰影

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英國3日陸續公布地方選舉結果，初步結果顯示執政保守黨遭到重創，失去英格蘭多個地方議會的控制權，在野工黨成為大贏家，亦贏得補選的南黑池（Blackpool South）國會下議院議席。

綜合港媒報導，南黑池補選結果顯示，保守黨流失兩成六選票給工黨。工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）表示，選民向首相蘇納克（Rishi Sunak）表明已經受夠，並希望改變，是時候舉行國會大選。

保守黨的豪森（Ben Houchen）守住蒂斯谷（Tees Valley）市長職位，但得票數目大減。蘇納克承認，這次地方選舉結果令人失望。

英國預計在下半年舉行大選，民調顯示，保守黨的支持度落後工黨多達20個百分點。另一項民調顯示，保守黨將由目前的365席，掉到只剩98席，幾乎滅頂；工黨則可能從目前208席，暴增至468席，囊括國會7成席次，施凱爾領導的工黨有機會結束保守黨14年執政，重新掌權。英國下議院共650席，過半門檻為326席。

本屆國會議員是在2019年選出，依任期計算，投票日不能拖過2025年1月，確切時間將由首相蘇納克定奪。保守黨在地方選舉大敗後，預料蘇納克將盤算對保守黨有利時機後，宣布大選日期。