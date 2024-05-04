無薪假補貼薪資差額喊卡？ 勞動部證實：預估實施至6月底

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為協助無薪假（減班休息）勞工度過難關，勞動部提供員工受訓領取津貼的「充電再出發」計畫及特定行業半數薪資差額的「僱用安定措施」，但隨著無薪假情勢好轉，勞動部官員表示，仍會持續觀察各項就業情勢，但如果沒有特殊情事，預估本次僱用安定措施就會實施至6月底為止。

據統計，最近一期無薪假僅剩下269家、通報實施6204人，創下2021年6月以來以來新低。本次僱用安定措施限定橡膠製品製造業、金屬製品製造業、電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業、旅行及其他相關服務業（不含住宿業），只要與雇主協議減班休息期間達30日以上，並通報當地勞工主管機關的勞工，依勞工減班前3個月平均投保薪資及減班後薪資差額50％，按月補貼減班休息勞工，每月最高可補助9200元，最高每人補貼5萬5200元。

但據統計，實施至今僅有211家事業單位為3822名勞工申請、核發1621萬元，勞動部勞動力發展署就業服務組組長吳淑瑛表示，持續關注就業情勢，但如果沒有情勢變化，預估本次僱用安定措施就實施至6月底為止。

此外，為協助畢業季青年，吳淑瑛提及，勞動部規劃在5月至7月辦理大型就業博覽會，其中第一場將於5月25日在屏東體育館登場，還有38場次校園徵才活動及36場次職涯及就業準備相關活動課程資訊以及就業服務資源，並提供青年個別化諮詢服務、職場參訪體驗、履歷健檢等協助、「Youth職涯」就業諮詢平臺，線上預約即可接受專業職涯顧問線上一對一諮詢服務。