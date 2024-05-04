只上16周課還不夠 清大證實：研擬「提早畢業」

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清華大學今年113學年度9月起將實施16周的學期新制，清大教務長巫勇賢指出，縮短學期主要目的是盼培養同學自主學習能力，跟進國外學習態度和教法，因暑假變長，學生可多修暑修課，學校也研擬配套，可能朝向修改學則方式，放寬提早畢業標準，鼓勵同學靈活運用時間。

國立台灣大學系統系統內3校台大、台師大、台科大，從111學年起便和國際接軌，將學期周數改為16周。近年不少大學推動學期縮短成16周，主要是方便本國籍學生出國、實習，也讓在台灣的外籍生能返鄉過聖誕節，並於台灣農曆春節後返台上課。

此前，清大已試行3年的16＋2周的彈性學期，外加2周課程讓老師彈性決定指定講義或網站，讓同學採線上或自主模式學習，上學期也有52％的課程已縮減為16周。且由教學研究中心進行5個學期的學習研究調查，發現學期縮短不影響學生學習成效。

縮短學期周數的目的有許多面向，清大教務長巫勇賢指出，外界常誤以為學校把周數調整成16周，就是國際接軌，但這並非原意，接軌是希望跟進國外的學習態度和教學教法，他常跟師生舉例，包括英國、香港和美國，都是在不超過16周的情況下完成課程。

「現在的課堂內容可能都會被時代淘汰，」巫勇賢說，過去傳統教學方式，讓同學習慣要每章節逐個例題教，但即使課本內容教完，也趕不上時代變遷，台灣人上班、學習時間都很長，但科技已進步，應跳脫傳統思維，加入新的學習方式，不用再拘泥在課本上，培養同學與時俱進、自主學習、終身學習的態度。

巫勇賢也提到，現行有些課程，老師怕同學不懂或忘記，把很淺較基本的部分拉得很長或重複教，這些課程都可以再精煉，而縮減周數也能讓學生假期有更豐富、完整的規畫，包括到海外交換、實習等。

因暑假時間變長，學生可多修暑修課，巫勇賢說，學校同時也正研擬配套，放寬提早畢業的標準，例如，以往要3年畢業有成績優異標準，但未來可能朝向調整學則的方式放寬，只要修完學分就可提早畢業等，不一定要設很高的門檻，鼓勵同學靈活運用時間。

清大也透過說明會等場合，與教師、學生和行政端3方多次溝通縮減周數的情形，同學們主要擔心，若課程未調整，等於原本課程加快濃縮，學習吸收怕會不如預期。

巫勇賢說，針對同學疑慮，學校也準備懶人包，讓老師知道如何調整，例如基本、重複的部分或練習題等，讓同學利用自主學習時間來做，把課堂時間花在最精華的內容，能達到同樣效果。

巫勇賢也強調，同學是學習的主體，學習效果絕不能打折，事前透過多個學期研究、討論，接下來也會把關課程品質，密切與教研中心合作，掌握同學學習的狀況，除量化指標，還有質性意見反應等，都會持續評估。