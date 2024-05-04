談點值爭議 陳時中建議健保總額「瘦身」

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準總統賴清德選前喊出「平均點值0.9元，朝1點1元邁進」的承諾，藍營近期提案補點值，修正案已出委員會，預計1個月內協商，綠營也預計在周一舉辦公聽會。傳將接任政委的前衛福部長陳時中今提出建言，總額預算應有新思維，國內生產毛額（GDP）成長許多，不能讓醫界承擔過大壓力，但一下拿掉總額，風險又太高。他主張讓總額「瘦身」，將政府鼓勵的項目，例如新藥新科技與總額脫鉤，靠新藥基金支應，而要避免浪費的項目，則繼續放在總額中管制。若是關乎國家發展政策的項目，也應是國家出錢，而非用健保支應。

陳時中4日出席臺北醫學大學公衛高峰論壇，會中接受媒體聯訪時，對健保政策提出建言，呼籲對總額預算要有新的思維。健保開辦之初，GDP只有1萬多，現已提升至3萬以上。過去健保制度是為了確保醫療可近性、可負擔性，讓大家不會因病而貧，因貧而病，但隨著GDP提高，不能為了可近性、可負擔性，讓醫院承擔過大的壓力，進而破壞健康照護體系。

主計總處日前指出，修正《健保法》保障點值，形同將健保制度由總額制改為按服務量計酬制。陳時中也認為，一下子把總額拿掉，風險太大，他主張讓總額「瘦身」，把脫離總額的項目變多。

陳時中說，一些醫療項目，是政府鼓勵多做的，但一些項目則要避免浪費。避免浪費的項目，應放在總額當中，進行經費的線索及管制。對於政府希望大力發展的、能形成產業鏈的正向循環、促進醫療產業蓬勃發展、降低血汗醫院、提高員工待遇、醫療品質的項目，則放在總額之外，例如百億癌症新藥基金。

至於國家發展政策所需的，陳時中認為，應是國家自行編列預算來推動，而不是用健保來做。健保的責任必須要縮小，如果健保無限地負擔全民健康，最終會「擔不起」，發展受限，這不是全民樂見的，現已到了進行結構性改變的好時機。

對於若日後擔任政委，是否將協助推動健保改革？陳時中語帶保留表示「不要講如果的問題」。全民健康人人有責，不是在朝當官的才有責任，在野的、學界的人也要一起集思廣益，包含經濟的現況、未來健康的需要、生技的發展如何平衡，都值得各界思考。